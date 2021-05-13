NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
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NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Kapadokya'yı bayramın ilk günü yabancı turistler gezdi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Kapadokya'yı bayramın ilk günü yabancı turistler gezdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramının ilk günü, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim oldu. Ürgüp, Avanos, Uçhisar ve Göreme ise kısıtlamadan muaf olan turistlere kaldı. Bölgede tatil yapan yabancı turistler, tarihi ve turistik mekanlarıyla ünlü Kapadokya'yı rehberler eşliğinde gezerek, bilgi aldı. Turistler, maske ve mesafe konusunda sık sık yapılan anonslarla uyarıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Başkanı Talip Aldemir, "Bu yıl pandeminin gölgesinde bir Ramazan Bayramına girdik. Evlerde kapalı şekilde son bayramımızın olmasını temenni ediyorum. Turizmle ilgili söylenecek bu bayram için çok fazla bir şey yok. Tesislerimizin bir çoğu pandemi nedeniyle kapalı. Koronavirüs küresel bir sorun, hepimizin başında olan bir sorun. Bir şekilde böyle atlatacağız. Umarım kısıtlamalardan olumlu sonuçlar alırız. İnşallah vaka sayılarını daha da azaltırız ve özlediğimiz eski dönemlerdeki hareketliliğe kavuşuruz. Bundan sonraki süreç için daha umutlu bakıyorum. Meslektaşlarıma biraz daha sabır diyorum. Biz bu kapanmalardaki kuralları yerine getirirsek, ticareti, hayatımızı daha iyi yerlere götüreceğimize inanıyoruz" diye konuştu.

NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU
NEVŞEHİR TURİSTLERDEN BAYRAMDA KAPADOKYA TURU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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