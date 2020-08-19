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Turistlerdeki tatil özlemini gören turizmcilerin gözü aşıda

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Covid-19 aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte turizmde 2019 yılında rekor kıran Antalya'nın rakamlarını katlayabileceğini söyledi.

Turistlerdeki tatil özlemini gören turizmcilerin gözü aşıda
19.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:21

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Covid-19 aşısının uygulanmaya başlamasıyla birlikte turizmde 2019 yılında rekor kıran Antalya'nın rakamlarını katlayabileceğini söyledi. Turistlerde pandemiden dolayı tatil özleminin oluştuğuna işaret eden Atmaca. "Aşı bulunursa turizm patlar" dedi.

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrasında iç turizm ve ardından da dış turizmin açılmasıyla birlikte, turizmin başkenti Antalya'daki otellerde yabancı turistlerin sayısı artmaya başladı. Özellikle dış turizmde sırasıyla İngiltere, Hollanda, Almanya ve son olarak Rusya'nın uçuş yasaklarını kaldırması, Antalya'daki otellerde hareketliliği arttırdı. Daha önceki yıllarda başı çeken Rus turist sayısı da, pandemi döneminde eski yerini almaya başladı. Kentte ve otellerdeki Rus turist sayısında artış yaşanmaya başlarken, turizmcilerin eski günlere dönmenin umudu içerisinde. İkinci bir dalgayı düşünmek bile istemeyen turizmciler, Covid-19 aşısının uygulanmaya geçmesiyle birlikte Türkiye ve Antalya'nın turizmde eski rakamlarını katlayabileceğini düşünüyor.

"Tedbirler alındıkça daha fazla turist gelmeye başladı"

Ülke turizminin daha iyi gitmesi adına sektörün tüm paydaşlarının ciddi bir çalışma içerisine girdiğini aktaran Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, tüm otellerde Covid-19 önlemlerinin arttırıldığına işaret etti. Atmaca, "Kapıda önce ateşler ölçülüyor. Otellerin birçok noktasında dezenfektasyon istasyonları kurduk. Misafirin kesinlikle yiyecek ve içecekle üniteleriyle temasını kestik. Mutlaka misafirlerimiz istiyor ve biz servis ediyoruz. Masalar dezenfekte ediliyor, lobi ve yoğun kullanım alanlarında klima çalıştırmıyoruz. Sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Bu konuda misafirlerimizi uyarıyoruz. Yaklaşık 2,5 aydır bu kuralları düzgün bir şekilde uyguladığımız için daha fazla turist gelmeye başladı." dedi.

"Her şey normal giderse sezon Kasım'a kadar uzar"

İkinci bir dalga olması durumunda turizmin olumsuz etkileyeceği ön görüsünde bulunan Atmaca, "İkinci dalgayı düşünmek bile istemiyorum. Eğer öyle bir dalgalanma olmazsa sezonun uzayacağı aşikar. Çünkü insanlar artık deniz, kum, güneş üçlüsünü, özgürlüğü, tarihi, doğayı, lezzeti, kısacası tatili özledi. O yüzden her şey normal giderse Kasım ayına kadar uzayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"Otellerin yüzde 60'nın açık olması büyük başarı"

Geçen yıl Antalya'nın 15 milyon 800 bin turist ağırlandığına dikkati çeken Atmaca, bu yıl için rakam vermenin kestirilemeyeceğini, şuanda sayıdan ziyade ihtiyaç olan şeyin tesisi açık tutup istihdam sağlamak olduğunu vurguladı. Atmaca, "Böyle bir dönemde turizm yapabilmenin güçlülüğünü dünyaya göstermek için ayakta durmaya çalışıyoruz. Şuanda derdimiz para kazanmak ya da gelecek milyonlarca turistten ziyade, var olan açık tesislerin devam ettirilmesi, daha fazla istihdam ve daha fazla misafir memnuniyeti. Böyle bir amacımız var. Bu dünyanın bir problemi halinde. Böyle bir dönemde Türkiye'de turizm yapabiliyor olmak, Antalya gibi bir şehirde otellerin yüzde 60'nı açıyor olmak çok büyük bir başarı." İfadelerini kullandı.

"Aşı bulunursa turizm patlar"

Gelen turist sayılarında Rus turistlerin gittikçe artışa geçtiğini de aktaran atmaca, Corona virüs aşısı bulunmasıyla birlikte geçen yıl rekorunun kırılabilir olduğunu söyledi. "Aşı bulunursa turizm patlar" diyen Atmaca, "2019'daki rakamları katlarız. Çünkü insanların en çok ihtiyaç duyduğu şey bir aşı. Böyle bir coğrafyası, tarihi olan ülkede eski günlerdeki gibi çok keyifli, heyecanlı ve çılgınlar gibi tatil yapacağını düşünüyorum. Ben çok umutluyum. Aşı bulunursa her şey eskisinden daha iyi olacak" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
SAKARYALI HATUN: Bende ne özlemler var ama burada yazamıyorum
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