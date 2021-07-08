Turistler tatilde "her şey dahil" sisteminden vazgeçmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turistler tatilde "her şey dahil" sisteminden vazgeçmiyor

Turistler tatilde 'her şey dahil' sisteminden vazgeçmiyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle sağlıklı ve güvenli tatilin adresi olan Antalya'da, konaklama sektörünün salgına rağmen başarılı şekilde uyguladığı ve her türlü seçeneğin pakette sunulduğu "her şey dahil" sistemine turistler ilgi gösteriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle sağlıklı ve güvenli tatilin adresi olan Antalya'da, konaklama sektörünün salgına rağmen başarılı şekilde uyguladığı ve her türlü seçeneğin pakette sunulduğu "her şey dahil" sistemine turistler ilgi gösteriyor.

Denizi, kumu, güneşi kadar lüks tesisleri, koyları, doğal güzelliği, tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Antalya'da, misafirlerin istediği gibi bir tatil yapabilmesi için tesislerde her türlü imkan sağlanıyor.

Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırmasıyla hareketliliğin başladığı Antalya'da, farklı ülkelerden gelen misafirler, Kovid-19 salgını kapsamında alınan tedbirlerle sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Dünyada "her şey dahil" sistemini en iyi uygulayan şehir olarak bilinen kentteki otellerde, her öğünde 100'lerce çeşit yiyecek ve içecek hazırlanarak, spordan eğlenceye aktivitelerden saunaya kadar her alanda misafire seçenekler sunuluyor.

Oteller, konaklayan her ülke misafirinin kültürüne göre yiyecek içecek, aktivite düzenleyerek her turistin memnuniyetine önem veriyor. Tatil paketi satın alan turistler, ister açık büfe restorandan sevdiği yiyecekleri seçebiliyor isterse de alakart restoranda istediği yemeği sipariş edebiliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizm sezonunun kasım ve aralık ayına kadar süreceğini söyledi.

Misafirlerin sağlıklı tatil yaptığını vurgulayan Kavaloğlu, "Dünyada her şey dahil sistemini uygulayan en iyi destinasyonuz. Her şey dahil sisteminde deniz, kum, güneşin yanına salgınla birlikte hijyen de eklendi." dedi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelin operasyon müdürü Levent Mecit de salgınla birlikte tesislerinde tedbirleri üst düzeye çıkarıp seçenekleri artırdıklarını bildirdi.

Temassız sistemlere yatırım yaptıklarına değinen Mecit, "Uluslararası alanda yapılan bir çalışmaya göre dünyada her şey dahil sistemini en iyi uygulayan 5 otelin 4'ü Türkiye'de, bunun da 3'ü Antalya'da. Her daim turizm sektörü olarak öngörülü davranıyor, bunun avantajını yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

"Misafir, tatilin içeriğini ve bütçesini biliyor"

Turizmde "her şey dahil" sisteminin geliştiricisi olarak bilinen Cem Kınay, paketin yiyecek içeceklerden spora, eğlenceden saunaya kadar farklı kısımları kapsadığını söyledi.

Turistin ücretini ödediği tatile nelerin dahil olduğunu bildiğini, bütçesini ona göre belirlediğini aktaran Kınay, "Her şey dahilin bu kadar başarılı olma sebebi hizmetin içeriğinin, ne ödeneceğinin bilinmesidir. Bunların hepsini ayrı ayrı satın alsa çok yüksek fiyat çıkar. Her şey dahil sistemi, turiste seyahat özgürlüğü yaratıyor. Kafasında 'Ne yiyeceğim, ne alacağım, ne kadar tutacak' endişesi olmuyor. Misafire seçebilme imkanı sunuyor." diye konuştu.

"Her öğünde 300'ün üzerinde çeşit çıkarıyoruz"

Lüks bir otelin şefi Fethi Sercan Erdoğan ise misafirler için her şey dahil sisteminin avantajlı olduğunu, özellikle salgın döneminde daha da ön plana çıktığını kaydetti.

Misafirlere istedikleri yemekleri sunduklarını anlatan Erdoğan, "Her ülkeden gelecek misafirin portföyüne göre üretim yapıyoruz. Günlük misafir sayılarını alınıp milliyetlerini belirliyoruz. Misafirin milliyetlerine göre yemek menülerimizi belirliyoruz. Her milliyetten kişi istediği çeşitte, tarzda yemek bulabiliyor. Her öğünde 300'ün üzerinde çeşit çıkarıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız

Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Otomobilin camından kurşun yağdırdı, işyerindekiler kaçacak yer aradı
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi yolcu uçağı düştü
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi yolcu uçağı düştü
Son dakika haber: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.
Son dakika haber: Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ilk belirlemelere göre düşen AN-26 tipi yolcu uçağında tüm yolcuların hayatını kaybettiğini bildirdi.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Burak Elmas Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Turistler tatilde "her şey dahil" sisteminden vazgeçmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 11:14:20. #1.16#

title