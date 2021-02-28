Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı
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Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı

28.02.2021 17:52 | Son Güncelleme: 28.02.2021 18:01
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı. Turistlerin yanı sıra yasaktan muaf olmayanların ve çalışma belgeleri ile gezmeye çıkanların da olduğu görüldü. Yasaktan muaf olmamalarına rağmen 10 kişilik arkadaş grubu ile gezen Mecit Osman, "Baktık ki hava güneşli biz de dayanamadık dışarıya çıktık, normalde Güngören'de oturuyoruz Sultanahmet'e gezmeye geldik" dedi.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Turistlerin yanı sıra yasaktan muaf olmayanlar ve çalışma izinleriyle gezmeye çıkanlar da görüldü.

"GÜNGÖREN'DE OTURUYORUZ, SULTANAHMET'E GEZMEYE GELDİK"

Gençlerden oluşan 10 kişilik arkadaş grubu ile birlikte yasaktan muaf olmamalarına rağmen Sultanahmet Meydanı'na gezmeye geldiklerini belirten Mecit Osman, "Evde canımız sıkıldı, çıkıp arkadaşlarla gezelim, hava alalım dedik. Kalabalık geziyoruz, 10 kişiyiz arkadaşlarımda yasaktan muaf değil. Hava çok güzel, sabah kalktık baktık ki güneş var, biz de dayanamadık dışarıya çıktık. Güngören'de oturuyoruz, Sultanahmet ile arasında bir saatlik mesafe var. " dedi.

"GEZENLERE ÖZENİYORUZ"Aynı arkadaş grubu içerisinde bulunan Karaca Muhammet, "Hafta sonu evlerde canımız sıkılıyor, mecburen dışarıya çıkıyoruz. Hava çok güzel olduğu için geziyoruz, herkes gezdiği için biz de geziyoruz, gezenlere özeniyoruz" dedi.

"SANKİ HİÇ YASAK YOKMUŞ GİBİ HERKES DIŞARIDA"Sağlık çalışanı olduğunu ve çalışma izni ile gezmeye çıktığını belirten Derya Milli, "Sultanahmet'e gezmeye geldik, hava yaz günü gibi çok güzel. Ben sağlık çalışanı olduğum için izin belgem var yani istediğim gibi dışarıya çıkabiliyorum. Eşimle de birlikte dışarıya çıkıyoruz, izin belgemiz var. Sanki hiç yasak yokmuş gibi herkes dışarıda, yani yasak olmasına rağmen bu kadar kalabalığın olması hiç iyi bir şey değil" dedi.

Sultanahmet Meydanı'nda zaman zaman maske kullanımına ve sosyal mesafeye uyulmadığı da dikkat çekti.


- İstabul
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı
Turistler Sultanahmet Meydanı'na akın etti; kısıtlamaya aldırmayanlar da vardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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