Turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı
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Turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı

Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş - Haberler | Güncel

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki sahillerde keyifli vakit geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki sahillerde keyifli vakit geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama dışında kalan çoğunluğu Arap turistler, güzel havayı fırsat bilerek Sapanca'da boş kalan sahilleri doldurdu.

Turistler, yeşili, doğası ve gölüyle büyüleyen Sapanca'da sahil boyunca yürüyüş yaptı, teknelerle gölde gezintiye çıktı.

İlçedeki doğal güzellikleri de gezen turistler, yeşilin ve doğanın tadını çıkardı.

Turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı
Turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı
Turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı
Turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı
Turistler Sapanca'da güzel havanın tadını çıkardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Karakaş

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