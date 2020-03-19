Turistler önlemleri yeterli buluyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tatil planlarını ertelemeyerek Türkiye'ye gelen Rus, Amerikalı, Yeni Zelandalı ve Kırgız turistler kendilerini güvende hissettiklerini, hükümetin ve halkın yeterli önlemi aldığını düşündüklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tatil planlarını ertelemeyerek Türkiye'ye gelen Rus, Amerikalı, Yeni Zelandalı ve Kırgız turistler kendilerini güvende hissettiklerini, hükümetin ve halkın yeterli önlemi aldığını düşündüklerini kaydetti.

İstanbul'a girişte havaalanında termal kamera taramasından geçtiklerini ve kendilerinde herhangi sağlık sorunu olmadığını belirten turistler, Tarihi Yarımada'yı yürüyerek keşif için fırsat bulduklarını anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri'nden iki gün önce eşi ve çocuğuyla İstanbul'a gelen Wafy Şerif, "Kesinlikle Türkiye'de kendimi güvende hissediyorum." diyerek Türk insanının hijyen konusunda son derece hassas olduğunu vurguladı.

Şerif, Türkiye'deki gözlemlerini şöyle özetledi:

"Türkler koronavirüsü önemsedi ve ciddi önlemler aldı. Özellikle burada insanların hepsi eldiven ve maske takıyor. Kolonya ve dezenfektan kullanıyor. Cemaatle namazlar bile yasaklandı. Böyle durumlarda yapılması gereken doğru bir şey. 2 gün sonra Türkiye'den ayrılacağım. Buranın güvenli olduğunu düşündüğüm için ailem konusunda çok tedirgin değilim."

"Türklerle kardeşiz"

Rusya'dan kafileyle Türkiye'ye gelen turistlerden İrina Smirnov ise Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Koronavirüs ya da başka bir şey bizi buraya gelmekten engelleyemez. Burada hem güneş hem tarih var. Türkleri çok seviyoruz. Hiçbir şey bizi korkutamaz. Biz Türklerle kardeşiz. 10 gün daha buradayız." dedi.

Aynı gruptaki Maria Kirolova da "Türkiye güvenilir bir ülke ve burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Her zaman geldik ve gelmeye devam edeceğiz. Sultanahmet bölgesini gezmeye bayılıyorum. Her defasında farklı şeyler keşfediyorum. Bu defa biraz sakin ama bunun da güzel tarafları var." ifadelerini kullandı.

Bir haftalık bir gezi programı için Türkiye'ye gelen Yeni Zelandalı Natin Gulk da koronavirüs salgınından sonra Yunanistan'a gitmekten vazgeçtiğini ve daha güvenli bulduğu Türkiye'de tatilini tamamlayıp ülkesine geri döneceğini söyledi.

Gulk, "Kapadokya'ya gitmek istiyorduk ama orada da birçok yerin kapalı olduğunu öğrendik. 2 gün sonra ülkemize geri döneceğiz çünkü, dünyada durum giderek kötüleşiyor ve ülkemize dönmemiz daha iyi olacak." dedi.

İstanbul'da kendilerini güvende hissettiklerini belirten Gulk, şunları kaydetti:

"Hükümet vatandaşlarını korumak için yeterince önlem alıyor. İnsanlar da bunlara uymalı ve evde kalmalılar. Burada insanlar gerçekten çok nazik ve cömert. Buradan önce İsviçre'deydik ve turistlerle ilgilenmiyorlardı. İstanbul'da ise tam tersi insanlar bizimle çok iyi ilgileniyorlar, buna hayran kaldık. "

İstanbul'a Kırgızistan'dan gelen Meder Cay ise virüslere karşı yıllardır sağlıklı beslenmeyle mücadele ettiğini belirterek, "İstanbul'a ilk defa geldim. Kuzenlerim burada yaşıyor. Burada kendimi güvende hissediyorum. Ayrıca kendi sağlığıma da dikkat ettiğim için tedirgin değilim." ifadelerini kullandı.

Tek üzüntüsünün müzeleri ziyaret edememek olduğunu dile getiren Cay, "Ama İstanbul'u yürüyerek keşfediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA