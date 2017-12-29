Turistler Mobil Uygulama ile Kartepe'yi Keşfediyor

Kartepe Belediyesi'nin ödüllü projelerinden "Mobil Turizm Rehberi" ilçe esnafından ve turistlerden büyük ilgi görüyor.



Kartepe Belediyesi Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından düzenlenen Altın Karınca Belediyecilik ödülleri 2016 yarışmasında "Kurumsal Yönetim ve Gelişim" kategorisinde ödül kazanan "Mobil Turizm Rehberi" ilçedeki işletmeler ile Kartepe'yi tercih edecek ziyaretçileri sanal ortamda buluşturuyor. Kartepe Belediyesi, eşsiz doğa güzelliklerine sahip ilçenin turizm konusunda faaliyet gösteren işletmelerin her birinin ayrı ayrı mobil tanıtım uygulaması yapmasına gerek kalmadan tüm işletmeleri tek çatı altında toplayarak kurumsal ve bütünsel bir tanıtım hizmeti de sunuyor.



İşletmeleri tek tek ziyaret ederek programı tanıtan Belediye ekipleri, iş yerlerinin kendilerine ait tanıtım, iletişim, navigasyon ve varsa sloganları ve logolarını alıyor. Bu verileri kategorize ederek uygulama yazılımına yüklemeye devam ediyor. Uygulama, Mobil piyasasının hakimi olan IOS ve ANDROİD sürümlerinde hizmet veriyor. Konaklama, gastronomi ve bilumum aktivitelerin yer aldığı kategorilerle ziyaretçilerin ilgi alanına göre seçim yapma imkanı sunulan uygulamanın tanıtımı da geniş bir yelpazede yapılıyor. Uygulama aygıtını indiren misafirler Kartepe'deki bütün yeme içme, konaklama ve diğer eğlence yerlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Uygulamanın en önemli özelliği misafirlerin gitmek istedikleri noktaya bir tık ile navigasyonla ulaşması sağlanıyor. Navigasyon sayesinde en doğru yoldan ve en kısa zamanda diledikleri yerlere ulaşacak misafirlerin zaman kaybı yaşamasının da önüne geçiliyor.



Kartepeli işletme sahipleri tarafından büyük takdir gören proje hakkında açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Kartepemiz turizmin dev markalarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Sanayinin başkenti olan Kocaeli'de turizmin lokomotifi Kartepe olacaktır. Dünya genelinde bir çok kayak merkezi ile yarış halinde olan tesisler Kartepemizde bulunmaktadır. Turizmle ilgili kaleme alınan bütün yayınlarda ilçemiz muhakkak yer almaktadır. Kendi öz kaynaklarımızla hazırladığımız 'Mobil Turizm Rehberi' uygulamamızda Kartepe turizmine ayrı bir ivme kazandırmıştır" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ