Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor
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Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor

Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor Çöl sıcakları Bodrum'u vurdu, turistler buz ile serinliyor Ege sahillerinde hissedilen çöl sıcakları Bodrum'u vurdu.

02.09.2020 16:38 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:58

Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor

Çöl sıcakları Bodrum'u vurdu, turistler buz ile serinliyor

MUĞLA - Ege sahillerinde hissedilen çöl sıcakları Bodrum'u vurdu. Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı turistler başlarından aşağı kova dolusu buzlu sular dökerek, buz terapileri yaparak serinlemeye çalışıyor.

Çöl sıcaklığının hissedildiği Bodrum'da turistlerin sıcaklardan bunalmaması için bazı oteller kova dolusu buzlu suyla yerli ve yabancı turistleri serinletmeye çalışıyor. Hava sıcaklığının 35 dereceye kadar yükselmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler soluğu denizde ve havuzlarda aldı. Bazı oteller havuza ve denize giren turistlerin isteğine göre buz terapisi yaparak serinletti.

Bunaltıcı sıcakların bastırdığı Bodrum'da hava sıcaklığı 35 dereceyi bulurken deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye kadar çıktı. Otel havuzlarının sıcaklığı ise 30 dereceyi bulduğu öğrenildi. Nefes bile aldırmayan sıcakların bir hafta daha süreceği bildirildi. Kova kova buzlu sularla serinleyen turistlerin ise durumlarından memnun olduğu görüldü. Turistler sıcak havaların bunaltıcı şekilde olduğunu söyleyerek buzlu su ile serinlediklerini ifade ettiler.

Amborasia Otel Genel Müdürü İsmail Düşmez havaların çok sıcak olması nedeniyle isteğe göre havuz başından turistlere buz terapisi yaptıklarını ifade ederek "Çöl sıcaklarının gelmesiyle birlikte deniz ve havuzun suları iyice ısındı. Misafirler havuzda da, denizde de yanıyor resmen. Biz de havuzda ve denizde güneşlenen misafirlerimize bu terapisi uyguluyoruz. Sahillere kova kova buz götürüyoruz, onlar da buzlu suyu üzerlerine dökerek serinlemeye çalışıyor" dedi.

Turistler kova kova buzlu su ile serinlemeye çalışıyor

Kaynak: İHA

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