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Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti Antalya'da turistler denize girerken, Artvin ve Ardahan'da kar etkili oldu Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltına sahiline akın etti Türkiye'nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma...

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Antalya'da turistler denize girerken, Artvin ve Ardahan'da Kar etkili oldu

Haftasonunu fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltına sahiline akın etti

ANTALYA - Türkiye'nin doğu illerinde zaman zaman kar yağışı etkili olurken turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 30 derece olmasını fırsat bilen turistler ve vatandaşlar Konyaaltı sahiline akın etti.

Türkiye'nin doğusunda bulunan bazı illere mevsimin ilk karı düştü. Yüksek kesimlerde bulunan illerde kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Turizmin başkenti Antalya'da ise yazmadan kalma günler devam ediyor. Hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 50 ve deniz suyu sıcaklığının 26 derece olmasını değerlendiren yerli ve yabancı turistler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Sahil haftasonu olması nedeniyle adeta tıklım tıklım doldu. Vatandaşların birçoğu Akdenizin serin sularında serinlerken bir kısmı ise sahil bandında dinlenmeyi ve güneşlenmeyi tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise sahilde bulunan su sporlarına giderek paraşüt, jetski ve diğer aktivitelerden faydalandı. Sahilde yaşanan yoğunluk havadan drone kamerası ile de görüntülendi.

Sahile ailesi ile birlikte gelen Vuslat Suphi Can, "Konyaaltı'nda yaşıyorum. Türkiye'nin dört mevsiminden bir tanesi burada denize girerken Doğuda ve Güneydoğu'da bazı illere kar düşüyor. Biz yılın 12 ayı burada denize girebiliyoruz. Güneş açtığı zaman plajlar doluyor. Bugün denize çok güzeldi. Deniz suyu sıcaklığı yüksek. Zaten yıl boyunca 28-29 derece oluyor" sözlerine yer verdi.

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti

Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti
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Haber: Turistler Konyaaltı Sahili'ne akın etti - Haberler
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