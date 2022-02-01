Turistler kar altındaki Kapadokya'da tatilin tadını çıkarıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'yı tercih eden turistler, beyaz örtüyle kaplanan vadilerde peribacalarını arazi araçlarıyla keşfe çıkıyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri ile ünlü Kapadokya bölgesi, dünyanın dört bir yanından gelen konuklarını ağırlıyor.

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Kapadokya'daki vadilerde turistler manzaranın keyfini çıkarıyor.

Bölgedeki Kılıçlar, Gomeda, Pancarlık, Güllüdere, Dervent, Zemi başta olmak üzere çok sayıdaki kanyon ve vadideki yürüyüşe katılma imkanı bulunan ziyaretçiler Nevşehir, Uçhisar ve Ortahisar kaleleri başta olmak üzere çeşitli hakim tepelerden ilginç coğrafi şekillerle kaplı alanları izleyebiliyor.

Olumsuz hava koşullarından dolayı sıcak hava balon turlarında sık sık iptaller yaşanan Kapadokya'da, ziyaretçiler arazi araçlarıyla veya yaya olarak vadilerde gezinti yapıyor.

"Şaşırtıcı bir manzaraya sahip"

Arkadaşıyla peribacaları arasında kardan adam yapan Danimarkalı turist Katrina Stergard, AA muhabirine, ilk kez geldiği Kapadokya'nın coğrafi yapısına hayran kaldığını belirtti.

Bölgedeki çeşitli turizm merkezlerini gezdikten sonra karda eğlendiklerini anlatan Stergard, "Kapadokya şaşırtıcı bir manzaraya sahip. Gerçekten inanılmaz bir yer. İnsanlar genelde buraya yaz mevsiminde geliyor ama ben özellikle bu aylarda gelmek istedim. Çok keyifli tatil geçiriyorum." dedi.

Yakınlarıyla kar topu oynayan Rus turist Mihael Kondratiyev de eşi ve çocuklarıyla geldiği bölgenin doğal dokusunun cezbedici olduğunu ifade ederek "Kapadokya'yı çok beğendim, tahminimden daha güzel bir yer. Karla kaplı manzarada ailece eğleniyoruz. Sıcak hava balon turuna katılmayı çok istiyoruz ama birkaç gündür buradayız ve rüzgar uçuşa izin vermiyor." diye konuştu.

Malezyalı turist Felicia Fenny de arazi araçlarıyla gezinti yaptıklarını, bölgenin aktiviteler yönünden zengin olmasının heyecan verici olduğunu söyledi.

Gülsüm Çeşmeci ise imkan buldukça İzmir'den Kapadokya'ya gelerek doğal güzellikler arasında gezinti yaptığını dile getirdi.

Kar manzarasını gökyüzünden izlemek için sıcak hava balon turuna katılmak istediğini aktaran Çeşmeci, "Kapadokya'yı çok seviyorum ve sürekli gelmeye çalışıyorum. Vadilerde yürüyüş yapıyorum. Kar buraya çok yakışıyor. Kapadokya'nın doğal, tarihi güzellikleri dünyanın her yanından akın akın turist çekiyor. Herkese burayı görmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

"Sosyal medyanın yaygınlaşması turizme katkı sundu"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir de bölgede her mevsim ayrı bir görsel şölen oluştuğunu dile getirdi.

Kapadokya'daki tesislerde, yerli ve yabancı konuklara nitelikli hizmet sunulduğunu vurgulayan Aldemir şunları kaydetti:

"Kapadokya, ülkemizin en nadir köşelerinde birisi. Kışın kar yağınca peribacaları adeta gelinliğini giyiyor. Aktiviteler devam ediyor, hava muhalefeti olmadıkça sıcak hava balon turu yapılıyor. Peribacaları arasında fotoğraf çektiren turistler arazi araçlarıyla karın tadını çıkarıyor. Bu mevsimde özellikle pandemi sürecinde bölge için yeni turizm pazarı haline gelen Rusya ve Ukrayna'dan konuklarımız oluyor. Sosyal medyanın yaygınlaşması turizme katkı sundu. Kapadokya'nın görsel güzelliği iyi bir fotoğraf veriyor. İnsanlar da bu manzarayı paylaşarak tanıtıma katkı sunuyor."