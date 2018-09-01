Turistler İlgiyle İzledi: Bodrum'da Renkli Görüntüler

Bodrum'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Karaova Bağ Bozumu Şenlikleri kortej yürüyüşüyle başladı. Davul, zurna eşliğinde develerin yürütüldüğü korteje yabancı turistler ise büyük ilgi gösteri. Bodrum Belediyesinin destekleriyle 4'üncüsü düzenlenen Karaova Bağ bozumu şenliği renkli görüntülerle başladı. Barlar sokağında kortej yürüyüşü ile başlayan şenliğe yabancı turistler ise büyük ilgi gösterdi. Günde yaklaşık 10 bin kişinin geçtiği barlar sokağında davul zurna eşliği ile develer yürütüldü. Yöresel oyunların oynandığı yürüyüşe en büyük ilgiyi ise yabancı turistler gösterdi. Bol bol fotoğraf çeken turistler kortejle beraber Bodrum Belediye meydanına kadar yürüdü. Develeri seven turistler ise renkli görüntülere sahne oldu. 2 Eylül'le kadar Mumcular Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan şenlikte Bodrum ve Muğla içi önemli bir yeri olan Karaova tarihi anlatılacak, yöresel yemekler, zeytinler tanıtılacak. Karaovada buluna bir çok köy gezilip bağ bozumunun önemi anlatılacak. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Karaova Tanıtma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Öztürk turistlerin yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirterek "Karaova'nın Bodrum için büyük bir önemi var. Bodrum'un ciğerleridir Karaova. Bizde bu şenlikle birlikte Karaova'nın bölgedeki önemini anlatacağız. Bu gün develer ve bizim kültürümüzü yansıtan bir şekilde kortej yürüyüşü gerçekleştirdik. Devenin yeri bizim geçmiş hayatımızda çok önemli. Deve bizim kültürümüz, deveden vazgeçmiyoruz. Bir sembol olarak korteji deveyle gerçekleştirdik. Yabancı turistlerde bu duruma büyük ilgi gösterdi. Bizleri izleyip bol bol fotoğraf çektiler. Bazı turistler ise kortejimize katılarak bizimle beraber yürüdü" dedi.

(Eren Ayhan/İHA)