Son dakika haberi... Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı
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Son dakika haberi... Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı

31.01.2021 13:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:19
Son dakika haberi... Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı

Edinilen son dakika gelişmesine göre KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda diledikleri gibi gezip fotoğraf çektirerek çıkardı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yabancı turistler, güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda diledikleri gibi gezip fotoğraf çektirerek çıkardı. 

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, güzel havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı'na akın etti. Her gün binlerce insanın uğrak noktası olan Sultanahmet Meydanı'nda turistler, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni de ziyaret etti. Genel olarak maske kullanımına dikkat edilirken zaman zaman maskeyi çene altına indiren ve kullanmayanlar da dikkat çekti. 

(LAR) 


- İstanbul
Son dakika haberi... Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı
Son dakika haberi... Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı
Son dakika haberi... Turistler güzel havanın tadını Sultanahmet Meydanı'nda çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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