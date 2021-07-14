Turistler eşleriyle uçmak isteyince paramotorunu modifiye etti
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Turistler eşleriyle uçmak isteyince paramotorunu modifiye etti

Turistler eşleriyle uçmak isteyince paramotorunu modifiye etti
Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'da yerli ve yabancı turistlere kentin güzelliklerini paramotor ile havadan görme imkanı sağlayan Doğu Karadeniz Trabzon Havacılık Kulübü Başkanı Yüksel Değer, talep üzerine paramotorunu 3 kişinin uçabileceği şekilde modifiye etti.

Trabzon'da yerli ve yabancı turistlere kentin güzelliklerini paramotor ile havadan görme imkanı sağlayan Doğu Karadeniz Trabzon Havacılık Kulübü Başkanı Yüksel Değer, talep üzerine paramotorunu 3 kişinin uçabileceği şekilde modifiye etti.

Değer, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıl önce çocukluk hayali olan hava sporları nedeniyle yamaç paraşütü yapmaya başladığını, daha sonra paramotor olarak bilinen motorlu paraşüte geçiş yaptığını söyledi.

Paramotorla ilgili çok sayıda araştırma yaptığını, dünyada kullanılan örneklerini incelediğini anlatan Değer, "Normalinde arkada pilot, önünde bir yolcu bulunuyor. Turistler geldiğinde eşli uçmak istiyor ve iki kişi alamıyoruz. Bu sefer düşündüm, daha güçlü bir motor taktım. Sonrasında paramotorun önünde bulunan tek kişilik alanı, yaptığım eklemelerle iki kişiye çıkardım. Böylece pilot ile birlikte üç kişi uçabiliyor." dedi.

Değer, yaptığı araştırmalara göre Türkiye'de bu şekilde paramotorun olmadığını ifade ederek, "Dünyada da olduğunu zannetmiyorum. Patent başvurusu için evraklarımızı hazırladık, süreci başlattık." diye konuştu.

"Turistler çok memnun kalıyorlar"

Değer, modifiye ettiği paramotora ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ön takımı yeniden yaptık. Frenli bir lastik lazımdı orijinal olması için, bir scooter motosikletin amortisörlü lastiğini aldık. Sonra arka lastiklerde amortisör görevi görsün diye karbon fiber kullandık. Yaklaşık 2 tona yakın güce dayanabiliyor. Motorumuz ise 65 beygirlik ve bayağı güçlü bir motor. Şimdi bunlarla beraber turistler çok memnun kalıyorlar. Onlar da ilk defa birlikte uçtuklarını söylüyorlar."

Çoğunlukla Arap turistlerin paramotor ile uçmak istediklerine işaret eden Değer, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen sene az olan turist sayısının bugünlerde giderek artmaya başladığını söyledi.

Değer, paramotor veya yamaç paraşütü ile seyahat etmek isteyenlere öncesinde bir bilgilendirme yaptıklarını da aktardı.

Turistlere genellikle manzaraları nedeniyle Uzungöl ve Sera Gölü'nü gezdirdiklerini belirten Değer, "Altındaki manzara nedeniyle Uzungöl çok daha cazip geliyor. Burada ise Akçaabat'ta daha yakın olan Sera Gölü üzerinde uçuyoruz. Genelde Arap turistler yeşil ve denizi çok seviyorlar. Alçak uçuş biraz riskli. Yolcuya bu riski anlattıktan sonra kabul ederse deniz üzerinde de uçuyoruz. Hatta bir sene sonra tekrar gelip aynı heyecanı yaşamak istediğini söyleyenler oluyor." dedi.

Değer, Türkiye'de yamaç paraşütünün 90'lı yıllarda başladığına değinerek, şunları kaydetti:

"Öncesinde serbest paraşüt vardı. Yamaç paraşütü daha kullanışlı ve elverişli. Serbest paraşütte bir uçağa ya da helikoptere ihtiyaç var ama yamaç paraşütünde öyle değil. Herhangi bir yamaçtan çıkıp uçuşunuzu yapabiliyorsunuz. Uçak veya helikopterden çok daha zevkli bir spor. Onlarda önünüzde bir kabin ya da cam var. Bunda ise rüzgar yüzünüze geliyor ve önünüz açık, doğa ile direkt temastasınız. Bunun duygusu başka olduğu için turistler bunu tercih ediyor."

Turistler eşleriyle uçmak isteyince paramotorunu modifiye etti
Turistler eşleriyle uçmak isteyince paramotorunu modifiye etti
Turistler eşleriyle uçmak isteyince paramotorunu modifiye etti
Turistler eşleriyle uçmak isteyince paramotorunu modifiye etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz

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