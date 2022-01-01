Turistler Erciyes'te yeni yılı meşalelerle karşıladı

Yerli ve yabancı turistler; Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te yeni yıla meşalelerle kayarak girdi.

Türkiye'nin önde gelen kış turizm merkezi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve özellikle Ukrayna ve Polonya başta olmak üzere yabancı turistler, yeni yılı Erciyes'te karşıladı. Yılbaşı için düzenlenen etkinlikte kayak severler, meşalelerle Tekir Pisti'nde kayarak 2022'ye 'merhaba' dedi. Gece boyunca yılbaşına özel olarak hem oteller hem organizasyon şirketleri tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle yerli ve yabancı turistler, yeni yıl coşkusunu Erciyes'te yaşadı. Kayakseverler soğuk havada, beyaz örtü üzerinde yanan varil ateşi çevresinde ısınırken, kendilerine Erciyes A.Ş. tarafından hazırlanan artık bir Erciyes spesiyali haline gelmiş 'Sıcak Şıra' da ikram edildi.

Öte yandan kayak sezonu boyunca her hafta Cuma, Cumartesi, sömestre tatilinde de haftanın 7 günü gece kayağının devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ