Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı
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Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı

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Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı

Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erciyes'te sessizlik hakim olurken, turistler ise boş pistlerin tadını çıkardı.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erciyes'te sessizlik hakim olurken, turistler ise boş pistlerin tadını çıkardı.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sakinliğe büründü. Erciyes'te kısıtlamadan muaf olan yerli ve yabancı turistler, pistlerin tadını çıkardı. İsveç'ten Erciyes Kayak Merkezi'ne geldiğini söyleyen Zehra Atik, "İsveç'ten tatil için ve ailemizi ziyaret etmek için geldik. Daha önce Türkiye'de olduğumuz için sık sık geliyorduk. Biz kayak yapmayı Erciyes'te öğrendik. Şimdi de kızımıza öğretmek için geldik. Kesinlikle çok güzel bir tesis ve başlangıç aşamasındakiler için çok güzel. Büyüklerden bir kere kaydığımız zaman öğrenmiş oluyorsunuz. Dik ve yeterince uzun bir pist. Bu şekilde gondolu olup, eğimi bu kadar az ve uzun olan bir pist ben henüz görmedim. Eskiye göre daha çok tesis açılmış. Daha fazla otel var. Erciyes'te gelişme devam ediyor" dedi.

Erciyes'in pist açısından gayet iyi olduğunu belirten Burak Yalçın ise "Karın bu sezonda hala olması bizi mutlu ediyor. Sürekli kayak yapmak bizim için büyük bir keyif kaynağı. 2017'den beri Erciyes'e düzenli olarak geliyorum. Pistlerin gayet iyi olması beni mutlu ediyor" diye konuştu.

Erciyes'in birçok kayak merkezine göre konforlu olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Adil ise "Gondol ve teleferik hizmetlerine sahip. Bizimde küçük çocuğumuz olduğu için onunda kayağı öğrenmesi açısından oldukça rahat olan ve araçla ulaşımın çok rahat olduğu bir tesis. O açıdan çok memnun kaldık. Erciyes'e 3 sene önce gelmiştik. O zamanlar ortalama her sene geliyorduk. Şu anda burada daha çok ekipman kiralayan dükkanlar bulunmakta. Yeni kurulmuş bir yer olmasına rağmen başlangıçta da çok iyi durumdaydı. Biz otelde kalıyoruz. Oteller korona virüs ile ilgili çok tedbirli davranıyorlar. Maske konusuna dikkat ediliyor. Sadece yemek yerken maskelerimizi çıkartıyoruz. Herkesin HES kodu sorgulanıyor. Bence gerekli önlemler alınıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erciyes yolunda uygulama yaparak, sürücülerin belgelerini kontrol etti. - KAYSERİ

Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı
Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı
Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı
Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı
Turistler Erciyes'te boş pistlerin keyfini çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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