Turistler "Doğu Ekspresi" Keyfini "Turizm Treni"Nde Yaşayacak

MUHAMMET MUTAF - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Doğu Ekspresi'nin amacı dışında kullanılmaya başlandığına işaret ederek, "Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım." dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi'yle Erzurum'dan Kars'a yolculuk yaptı.

Ankara'dan hareket edip Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum üzerinden Kars'a ulaşan trene İstanbul'dan uçakla geldiği Erzurum'da binen Bakan Ersoy, Erzurum ile Kars'ın Sarıkamış ilçesi arasında yolculuk yaparak, kar yağışı nedeniyle adeta gelinliğini giyen manzarayı izledi.

Ersoy, trenle yolculuk esnasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğu Ekspresi Türkiye'mizin sahip olduğu turizm potansiyelinin kendi kendine ortaya çıkmasında en büyük başarıdır. Çünkü Doğu Ekspresi aslında turizm amaçlı yapılmış bir ekspres değil ama doğunun turizm açısından cazibelerinin zaman içerisinde keşfedilmesini, özellikle sosyal medya sayesinde keşfedilmesini ve amacının dışında bir turizm treni olmasını sağladı." dedi.

Doğu Ekspresi'nin biletlerinin yok sattığını ve karaborsaya düştüğünü ifade eden Ersoy, trenin aylar öncesinden dolduğunu söyledi.

Doğu Ekspresi trenine alternatif turizm treni

Bakan Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile konuşarak bu güzergahta alternatif bir turizm treni oluşturma konusunda çalışma yapacağını ve alternatif tren koyacağını bildirerek, şunları ifade etti:

"Doğu Ekspresi'nin amacı turizm olmadığı için süspanse edilen bir ekspres. Süspanse ediyorsunuz ama sonuçta bazı fırsatçılar alıyor bunu ve karaborsada satıyor. Yani en azından biz süspanse edilmemiş bir turizm trenini hayata geçirirsek değerine de olsa maliyeti ne ise o maliyette satılabilir. Turizmciye bir alternatif daha yaratıp kapasiteyi artırmış oluruz diye düşünüyorum. Bu teknik bir konu, hesap kitap konusu. Çalışıp muhtemelen kısa bir sürede ikinci bir treni farklı bir güzergahla hizmete alabileceğiz, diye düşünüyorum. Kısa sürede netleşir."

Doğu Ekspresi'nin asıl amacının turizm olmadığını ifade eden Ersoy, trenin asıl amacının karlı havada ulaşımın aksamadan yürümesini sağlamak olduğunu söyledi.

-"Hattımız çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir"

Ersoy, Doğu Anadolu Bölgesi'nin çok fazla güzellikleri olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Doğu Ekspresi turizmle öne çıkmaya, turizm treni olmaya ve amacının dışında kullanılmaya başladı. Biz de diyoruz ki o zaman amacına uygun bir tren daha organize edelim. Turistik amaçlı gidenler de o trenle seyahatlerini gerçekleştirsinler. Hem Doğu Ekspresi vazifesini görsün hem de yeni amacına uygun bir turizm treni daha yapalım. Çünkü turizm trenlerinin dünya genelinde çok meşhur birkaç destinasyonu var. Bizim bu hattımız da çok rahatlıkla uluslararası bir turizm destinasyonu haline gelebilir. Turizm treniyle turistlerin tam taleplerini tamamıyla karşılayacak özellikte tren hizmete sokabilirsek yabancı turistin ilgisini çekme açısından da faydası olur. O zaman Doğu'ya daha fazla faydası olmuş diye düşünüyorum."

Türkiye'de, hava yolu ulaşımı yanında trenle yolculuğun turizme etkisinin olması gerektiğini aktaran Ersoy, "Trenin turizme katkısını gerçekleştirmemiz lazım. Çok ciddi bir potansiyel var ve kendini ispat etti. Biz bunu şimdi tabii turizm treni olarak yapmıyoruz, eksik olan tarafı bu. Şimdi bizim bunu turizm treni haline getirmemiz ve çok da beklemememiz lazım. Kısa sürede bunu formülüze edip hayata geçirmemiz lazım ve yapacağız da." diye konuştu.

Kaynak: AA