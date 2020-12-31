Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor

31.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:01
Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor

Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor.

Yüzeyinin büyük bölümü buz tutan ve Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintilerinin yapıldığı Çıldır Gölü, masalsı kış manzaralarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bıraktırıyor.

Kars ile Ardahan arasında 123 kilometrekare alana sahip olan gölün büyük bölümü, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesiyle buzla kaplandı.

Buz kalınlığının belli seviyeye ulaştığı Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu mevkisinde göl üzerine çıkan turistler, keyifli zaman geçiriyor.

Buzda gezinti yapıp eşsiz gün doğumu ile batımını izleyen turistler, arkasında karlı dağların bulunduğu alanda doyasıya eğleniyor.

Doğal güzelliğe karşı sıcak çaylarını yudumluyorlar

Buza yansıyan gökyüzü maviliğinde kısa süreliğine de olsa çadır kuran turistler, doğal güzelliğe karşı termoslarında getirdikleri sıcak çayları yudumlayarak eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Gölde atlı kızağa binen ve Eskimo usulü balık avlayan turistler, ziyaretlerini keyifli hale getirerek buz üzerinde Kafkas dansı da oynuyor.

Ziyaretçilerden Gamze Aydemir, AA muhabirine, bölgenin doğal güzelliklerini görmek için Kocaeli'den geldiğini söyledi.

Beyaz örtü arasındaki maviliğin güzel manzaralar oluşturduğunu ifade eden Aydemir, "Çıldır Gölü'ne kış mevsiminde ilk defa geldim. Anlatıldığından daha da güzelmiş. Birçok memleket gezdim ama böyle güzellik görmedim. Buz üzerinde yürürken yaşanılan adrenalin anlatılamaz, sanki başka bir gezegendeymişsin gibi hissettiriyor." dedi.

Buz üzerinde çadır kampı

Ziyaretçilerden Taner Güneş ise Çıldır Gölü'nü hem yaz hem de kışın gezme fırsatı bulduğunu anlattı.

Göl üzerinde kısa süreli çadır kampı yaptıklarını dile getiren Güneş, şöyle konuştu:

"Göl üzerinde olmak harika bir duygu, her yıl mutlaka gelip gezemeye çalışıyorum. Bugün de buz harika, çok şeffaf ve gölün dibini görebiliyoruz. Bir hafta önce Çıldır Gölü buz tutmuştu, işlerin yoğunluğundan gelememiştik. Bugün gelerek fotoğraf çekip bu anları ölümsüzleştirdik. Doğanın, kampın, buz tutan gölün tadını çıkarıyoruz."

Gölün çevresinde güneşin doğuşunu ve batışını izlediğini belirten Güneş, herkesi bölgeyi görmeye davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Öznur Çalık Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Çağla Şıkel Hülya Avşar Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Okan Buruk Vitor Hugo Metin Oktay Güven Yalçın
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turistler Çıldır Gölü'ndeki masalsı kış güzelliğinin keyfini çıkarıyor - Haberler Kültür Sanat
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 11:04:33. #1.15#
title