Turistler cep telefonu ile Kemer'i keşfedecek

19.08.2019 10:33

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) ile Uras Oyun Platformu işbirliğinde hazırlanan oyun ile hem Pegasus efsanesinin canlandırılması hem de turistin Kemer'deki görülmesi gereken yerlerinin turist tarafından gezdirilmesi hedefleniyor.

Kemer Turizmci ve İş Adamları Derneği (KEMİAD) ile Antalya Teknokent'te yer alan Uras Oyun Platformu işbirliği çerçevesinde Kemer adına yazılan Pegasus Efsanesi'nin işlendiği bir oyun ile turistlerin Kemer'de daha çok dolaşarak gezmesi planlanıyor. KEMİAD Başkanı Rıza Sönmez ve Uras Oyun Platformu kurucusu Yiğit Yüceer konu ile ilgili olarak bir araya geldiler ve açıklamalarda bulundular. Cep telefonlarında ve tabletlerde oynanacak olan ve Pegasus efsanesinin canlandırılacağı oyunda, Kemer'in belirli noktalarına koyulacak rozetler, işaretler ile hedeflere gidecek olan turistler Kemer'in çarşılarını ve birbirinden özel alternatif turistik noktalarını da bu oyun vasıtasıyla gezmiş olacak. Dört ayrı dilde yazılan "Kemer Bay" adındaki Pegasus Efsanesinin işlendiği oyun misafirlerin cep telefonlarına sosyal medya tanıtımları ile ulaşacak ve indirilerek oynanacak. Oyunu oynayan turistler Kemer merkezini gezecekler ve başarılı oldukları ölçüde de Kemer'in çeşitli noktalarında hediyelere sahip olacaklar.

"Startını verdik"

Kemer'de bu yıl 4 milyon turist ağırlayacaklarını ancak bu sayının 3 milyonunun Kemer'in gezilecek ve görülecek birçok noktasını görmeden ülkelerine geri döneceklerini dile getiren KEMİAD Başkanı Sönmez, bu oyun ile turistin Kemer'i keşfetmesini amaçladıklarını söyledi. Başkan Sönmez, "Kemerimize bu yıl 4 milyon turist bekliyoruz. Şunu görüyoruz ki, Kemerimizin o kadar güzel gezilecek yerleri olmasına rağmen, birçok yerini gezmeden ülkesine dönen belkide 3 milyon turist var. Bu noktada Kemer'i oyunlaştırarak, misafirlerimizi Kemer'de gezdirebilir miyiz diye bir proje ile karşılaştık. Bize bir teklif sunuldu ve bizde bu projeyi çok olumlu bulduk. Bu konuda bir çalışma hazırlığı içerisindeyiz. Kemer'e gelen turistlerimizi, misafirlerimizi tüm Kemer'i gezmesi için cep telefonlarında ve tabletlerde oynanacak olan bir Pegasus efsanesini canlandıracağımız oyun ile Kemer'in belirli noktalarına koyacağımız rozetler, işaretler ile hedeflere giderek Kemer'i gezmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu efsane oyun ile misafirlerimizi Pegasus efsanesinin canlandırıldığı hikayenin içerisinde rol alabilecekler ve güzel vakit geçirebilecekler. Bölgemizde yaşandığı düşünülen Pegasus efsanesi de bu oyun ile canlanmış olacak ve çarşımıza ve esnaflarımıza da hareketlilik kazandıracağını ümit ediyoruz. Bu projenin başarıya ulaşacağına inancımız tam. Startını verdik. Bu yıl bir protip bir çalışma içinde olacağız. Sosyal medya tanıtımları ile Kemer'e gelen misafirlerin ceplerine gireceğiz. Akabinde de 2020 sezonu itibarı ile bu projeyi çok daha büyük ve çok daha geniş bir şekilde tanıtımlar ile otelcilerimizden de destekler alarak Kemerimize ve turizmimize katkı sağlayacak bir çalışma içinde olacağız" diye konuştu.

"Çok değerli bir deneyim olacak"

Uras Oyun Platformu kurucusu Yüceer ise,, tatilcinin her daim yanından ayırmadığı tek eşyasının cep telefonu olduğunu belirterek, oyun ile onların Kemer'i daha çok yaşamalarını sağlamalarına destek vereceklerini söyledi. Yüceer, "Antalya'mızın incisi Kemer, çok özel bir yer bence. 5 yıldızlı oteller ile merkezin çok bütünleşik olduğu, gelen turistin şehir merkezine, çarşısına çok rahatlıkla gezebildikleri bir nokta. Plajları, sahili, denizi ve dağları ile çok özel bir nokta. Kemer'deki oyunlaştırma isteğimizi KEMİAD Başkanımıza ilettik ve kendisi bu konuda bize tam destek verdi. Projede çok heyecanlıyız. Heyecanlı olma sebebimiz Kemer'in bir hikayesinin olması. Olympos dağı, Pegasus, Chimera'sı, mitolojik kahramanları kendine has bir hikayesi var. Bu hikayeyi turistlere anlatarak bunun içinde oyun mekanikleri ile bazı ilgi noktaları koyarak dışarıyı, çarşıyı deneyimlemelerini amaçlıyoruz. Bu deneyimlerden sonra misafirlerin çarşı içerisindeki davranışlarına bakarak daha iyi neler yapabiliriz, geri bildirimler toplayarak bilgi toplama amacındayız. Bu oyun vasıtasıyla sonuçlar alacağız. Bizim için çok değerli bir deneyim olacak" dedi.

"Ödüller turistleri bekliyor"

Oyun hakkında kısa bilgiler veren Yüceer bu yıl yaz ayını kaçırmadan bir prototip yapacaklarını dile getirdi. Prototip ile misafirlere önce sosyal medyadan dokunmaya çalışacaklarını kaydeden Yüceer, "Onları hikayenin içine çekmeye çalışacağız. Sonra oyun ile hikayenin içine çektiğimiz misafirlerimizi çarşıya ve Kemer'in gezilecek ve görülecek noktalarını deneyimlemelerini isteyeceğiz. Burada toplayacağımız geri bildirimler, dağıtacağımız rozetler ve puanlarla misafirlere farklı bir oyun deneyimi ve tatil yolculuğu sunmuş olacağız böylece misafirlerimiz ile etkileşim içine gireceğiz. Bu oyun yolculuğunda misafirlerimize bazı ödüller sunacağız. Haftanın belli günleri oyunda başarılı olan ve ilk üçe giren misafirlere bazı ödüllerimiz olacak" ifadelerinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA