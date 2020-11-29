Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler

29.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:31

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler Turistler denize girmek yerine sahili temizledi Rus turistler güneşli havada sahillerde çöp topladı Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan çoğunluğu Rus uyruklu yaklaşık 150 yabancı, 'Temiz...

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler

Turistler denize girmek yerine sahili temizledi

Rus turistler güneşli havada sahillerde çöp topladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türk ordusu için 'satılmış' diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Türk ordusu için "satılmış" diyen CHP'li vekile tepki: Hesabı hukuk çerçevesinde sorulacak
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Haber geldi, silahlı kuvvetler soluğu dev kulübün tesislerinde aldı! 15 adet bomba bulundu
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız
Ekranların haşarı çocuğu Şoray'dan yıllar sonra gelen itiraf! Duyunca çok şaşıracaksınız

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan çoğunluğu Rus uyruklu yaklaşık 150 yabancı, 'Temiz çevre, yeşil doğa için ele elle' etkinliği kapsamında denize girmek yerine sahillerde çöp topladı.

Sahip olduğu doğal dokusu, tarihi, deniz, kum ve güneş gibi güzellikleriyle Türkiye'nin önemli destinasyonlarından biri olarak gösterilen ve hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Alanya'da yerleşik yabancılar denize girmek yerine sahil temizliği yaptı. Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top tarafından organize edilen, çevre kirliliğine dikkat çekmek ile farkındalık oluşturmak amaçlı "Temiz çevre, yeşil doğa için ele elle" isimli bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe aileleriyle beraber gelen çocuğu Rus yaklaşık 150 yerleşik yabancı, sahil boyunca temizlik yaptı. Ellerinde çöp torbalarıyla sahil boyu ilerleyen yabancılar tarafından atıklar toplanarak bertaraf edildi.

Top: "Bunu rutin şekilde yapıyoruz"

Etkinlik sonrası gazetecilere açıklama yapan muhtar Top, 3 ayda bir böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyledi. Top, " Biz burada yerleşik turistlerimizle farkındalık oluşturmak için kumsal temizliğine başladık. Bunu rutin şekilde yapıyoruz. Amacımız temiz çevre, yeşil doğa için insanları bilinçlendirmek, kumsalımızın, ilçemizin kıymetini bilmek. Burada katılanlara teşekkür ediyorum. Hep beraber el ele çevremizi ve yaşadığımız yerleri koruyalım, diyorum" dedi.

"Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz"

Sahil temizliği yapan Aygül Konysbayeva, etkinlik için bir araya geldiklerini belirti. Konysbayeva, "İnsanları böyle topluyoruz. Sosyal projeler yapıyoruz. Bugün de Ahmet bey bize yardımcı oldu. Temizlik yaptık. Mahmutları çok seviyoruz. Alanya'yı ve Türkiye'yi çok seviyoruz. Burada oturuyoruz. O yüzden bizim evimiz temiz olsun diye böyle beraber buluşuyoruz ve sosyal projeleri yapıyoruz" diye konuştu.

Kazakistan uyruklu Aygül Dautbayeva ise şunları söyledi: "Burada Alanya Kazakistanlılar dernek başkanıyım. Yapılan bu projeyi destekliyorum. Alanya'mızı temiz tutmak istiyoruz. Çünkü Alanya bizim.

Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler
Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL ANAK

İlgili Haberler

Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler
Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler (2)
Kısıtlamanın ardından dünyaca ünlü sahile akın ettiler (2)
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahile akın etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Enes Batur İbrahim Büyükak Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Samatta Samet Aybaba Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Bursa Bakan Nükleer Pazartesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turistler bu defa üzerlerinde mayo ile değil ellerinde çöp torbalarıyla sahile akın ettiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 14:39:19. #1.14#
title