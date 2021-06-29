Turistler bu bahçeyi çok seviyor
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Turistler bu bahçeyi çok seviyor

Turistler bu bahçeyi çok seviyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da bir çiftçi her çeşit yaz meyvesiyle donattığını bahçesini turizme açtı.

Bursa'da bir çiftçi her çeşit yaz meyvesiyle donattığını bahçesini turizme açtı. Kafileler halinde meyve bahçesine gelen turist gurupları kendi elleriyle dalından kopardıkları meyveleri alabilmek için adeta birbiriyle yarış ediyor.

Hamamlıkızık köyünde bahçesi olan Raif Demircan, bahçesine 50 çeşit meyve ekti. Saitabat şelalesi üzerinde olan bahçesini Arap turistlere açan girişimci, bahçesinde ektiği meyveleri turistlerin dalından koparmasına izin veriyor. Tarla ve bahçeye giren turistler, ellerine makas alıp, dalından meyve topluyor. Topladıkları bu meyveleri bahçe sahibi turistlere ikram ediyor. Bursa'da yetişen meyveleri Arap turistlere tanıtarak ülke turizmine de katkı sağlıyor. Bursa'da yetişen meyvelerin dalından tadına bakan Arap turistler ise büyük mutluluk yaşıyor.

15 yıldır bahçesinde yetişen meyveleri Arap turistlere tanıttığını ifade eden Raif Demircan, "Saitabat şelalesi üzerinde 10 dönüm bahçemiz var. Bu bahçede 50 çeşit meyve var. Bahçeyi bir gün turistler gezmek istedi, biz de meyve ikram ettik. Çok beğendiler, sonra başka turistler gelmeye başladı. Bahçenin namı arttı, şimdi Arap ülkelerinden her yıl çok sayıda aileyi burada misafir ediyoruz. Arap turistleri bahçeye sokarak onlara yiyecekleri meyveleri toplatıyoruz. Bahçeden topladıkları meyveleri yiyorlar. Bursa'da yetişen meyveleri tanıyıp tadına bakıyorlar. Bize para hediye edip ayrılıyorlar" dedi. - BURSA

Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor
Turistler bu bahçeyi çok seviyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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