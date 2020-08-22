Turistler, Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor
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Turistler, Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor

ANTALYA'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor.

Turistler, Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor
22.08.2020 08:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:35

ANTALYA'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, yerli ve yabancı turistten yoğun ilgi görüyor. Kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş'ta gün içinde dalış yapan turistler, su altındaki güzellikleri fotoğraflayarak, eşsiz bir anı koleksiyonu oluşturuyor.

Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler, dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla su altına dalıyor. Gazipaşa'dan Kaş ilçesine uzanan sahil şeridindeki 222 dalış noktası, su altı tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dalış noktalarına sezonda günlük bine yakın dalış yapılıyor. Kimi zaman bu sayı daha da artabiliyor. Antalya ve çevresinde faaliyet gösteren 60 dalış şirketi, su altına profesyonel rehberler eşliğinde dalış turları düzenliyor.

Tatilciler, deniz, kum ve güneş üçlemesinin merkezi Antalya'nın su altı zenginliklerini keşfediyor. Özellikle insan eliyle oluşturulan yapay resiflere yapılan dalışlar, su altı tutkunlarına eşsiz deneyim yaşatıyor.'TURİSTLER, YAŞADIKLARI DENEYİMİ UNATAMIYOR'Tarihi batıkların yanı sıra, son dönemde dalış turizmi için batırılan motosiklet, uçak ve tank gibi resiflere dalan turistler, burada fotoğraf çektiriyor. Balık popülasyonunun yoğun olduğu bölgelerde yapılan dalışlar ise görsel şölen oluşturuyor. Dalış sırasında caretta carettaların avlanma rotasına giren turistler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaplumbağalarla yüzme şansı buluyor, fotoğraf ve görüntü çekiyor.

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistlerin Antalya'nın sualtı zenginliklerine hayran kaldığını söyledi. Yapay resiflere dalışların daha çok ilgi çektiğini anlatan Yardan, tarihi gemi ve uçak batıklarının da tutkunları olduğunu aktardı. Yardan, "Turistler dalış sırasında caretta carettalarla yaşadıkları deneyimleri unutamıyor" dedi.


Kaynak: DHA

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