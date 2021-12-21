Turistler Alışveriş İçin Türkiye'ye Gidiyor
Yabancı para birimleri karşısında Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda kişi alışveriş yapmak için araçlarıyla veya turlarla Edirne'ye gidiyor.
EDİRNE (DailyMotion.com) - Yabancı para birimleri karşısında Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda kişi alışveriş yapmak için araçlarıyla veya turlarla Edirne'ye gidiyor
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