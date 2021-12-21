Turistler Alışveriş İçin Türkiye'ye Gidiyor - Haberler
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Turistler Alışveriş İçin Türkiye'ye Gidiyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Yabancı para birimleri karşısında Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda kişi alışveriş yapmak için araçlarıyla veya turlarla Edirne'ye gidiyor.

EDİRNE (DailyMotion.com) - Yabancı para birimleri karşısında Türk lirasının değer kaybetmesiyle birlikte Bulgaristan ve Yunanistan'dan çok sayıda kişi alışveriş yapmak için araçlarıyla veya turlarla Edirne'ye gidiyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "KİT'lerden bütçeye aktarılan gelir payları endeksli kamu borç senetleri çıkarılarak yatırımcıların Türk lirası bazlı...

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