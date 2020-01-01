Turistler, 2020'ye Kapadokya'da peribacaları arasında "merhaba" dedi
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Turistler, 2020'ye Kapadokya'da peribacaları arasında "merhaba" dedi

Yerli ve yabancı turistler, yeni yıla, peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma çeşitli mekanları ve yer altı şehirleriyle ünlü Kapadokya'da girdi.

01.01.2020 01:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 01:54
Turistler, 2020'ye Kapadokya'da peribacaları arasında

Yerli ve yabancı turistler, yeni yıla, peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma çeşitli mekanları ve yer altı şehirleriyle ünlü 'da girdi.


Turistler, bölgedeki çeşitli otel ve kayadan oyma yer altı eğlence merkezlerindeki geceye özel düzenlenen etkinliklere katıldı.


Yeni yıla girilmesiyle birlikte beldesinde de peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gerçekleştirilen, yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi yapıldı.

Göreme beldesindeki tesislerin bulunduğu alanlarda, yılbaşı gecesi nedeniyle yapılan ışıklandırmalar ve süsler rengarenk görseller oluştururken, bazı ziyaretçiler eğlence mekanlarının dışında yakılan ateş etrafında geceyi geçirdi.

Kaynak: AA
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