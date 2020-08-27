Turistin parasını çalan taksici yakalandı İstanbul'da aracına müşteri olarak aldığı Arnavut uyruklu turistin parasını çalan taksici yakalandı.

İstanbul'da aracına müşteri olarak aldığı Arnavut uyruklu turistin parasını çalan taksici yakalandı. "Yankesicilik" yöntemiyle hırsızlık yaptığı iddia edilen taksi sürücüsünün, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Şişli'de meydana geldi. İddiaya göre, Arnavutluk'tan iş için Türkiye'ye gelen tekstilci E.B. adlı bir turist, Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir alışveriş merkezine gitti. Burada alışveriş yapan E.B., AVM'den çıkarak caddede bekleyen bir taksiye bindi.

Taksiye binen B., sürücüye gideceği yerin fiyatını sordu. Arnavutluk vatandaşı turistin iddiasına göre taksi sürücüsü, tutarı göstermek için yolcudan parasını çıkarmasını istedi. E.B. cebinden yüklü miktarda para çıkarınca, taksi sürücüsü ücreti göstermek için parayı turistin elinden aldı.

Araç sürücüsü, E.B.'nin paralarını sayarken iddiaya göre 'yankesicilik' olarak tabir edilen yöntemle 100'er dolarlık 5 banknotu alarak cebine koydu. El çabukluğu ile taksi sürücüsünün 500 dolarını aldığını fark edemeyen E.B. adlı turist, yolculuk ücretini öğrendikten sonra gideceği yere götürmesini istedi.

Araçtan inip oteline giren yabancı turist, ceplerini kontrol etti. Cebindeki parayı sayan B., 500 doların eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine hemen polise giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine hemen harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Turistin gezdiği ve taksiye bindiği yerlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen emniyet ekipleri, olay anına ait görüntülere ulaşarak taksinin plakasını tespit etti. Kamera kayıtlarından taksi sürücüsünün araç içindeki para sayma anları da tespit edildi.

Plakası belirlenen taksiyi olay saatinde H.A.'nın kullandığını tespit eden emniyet güçleri, faili kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan sürücü, gözaltındaki işlemlerinin ardından önceki gün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, turistin taksiye binme anları ve parasını çalan sürücünün kullandığı taksinin güvenlik kameralarına yansıması ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA