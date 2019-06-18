Turistin kaybolan çantasını jandarma buldu

Artvin'in Arhavi ilçesine tatil için gelen Libya uyruklu turistin kaybolan çantasını jandarma ekipleri buldu.

İlçeye bağlı Küçükköy köyündeki Mençuna Şelalesi'ne ziyaret eden Libya uyruklu Y.B'nin çantasının kayıp olduğunun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi B.T'yi kısa sürede yakaladı.

İçinde para, cep telefonu ve pasaport bulunan çanta, sahibine teslim edildi.

B.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA