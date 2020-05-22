Turistin gözü Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tercih edilecek ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uçuşların yeniden başlamasıyla birlikte Türkiye'nin tercih edilecek ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Türkiye'de normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden hareket kazanacak turizm trafiğinin Türkiye'ye yöneleceğine ilişkin güçlü geri bildirimler aldığını belirten Bakan Ersoy, yaz sezonu öncesi üst düzey temaslarını Almanya, Çekya, Birleşik Krallık, Hollanda, Polonya, İsviçre ve Gürcistan ile sürdürdü. Bakan Ersoy, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominic Chilcott, Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Polonya Ankara Büyükelçisi Jakub Kumoch, İsviçre Ankara Büyükelçisi Dominique Paravicini, Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Kafka ve Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ı Bakanlık makamında kabul etti. Bakan Ersoy, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava ve beraberindeki heyetle de video konferans yöntemiyle bir araya geldi.

Türkiye'nin tatil konusunda güvenli bir adres olduğu görüşünün Avrupa ülkelerinde hakim olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Gerek telefon, gerekse yüz yüze gerçekleştirdiğim görüşmelerde aldığım geri bildirimler, hatlar açıldığında tercih edilecek ülkelerin başında Türkiye'nin geleceği yönünde. Bunda şeffaf çalışmanın ve mevcut sistemimizi tüm detayları ile paylaşmamızın etkisi oldukça yüksek" dedi.

"Verdiğimiz başarılı mücadele tüm ülkeler tarafından kabul ve takdir görmektedir"

Turizm sektöründe hazırlıkların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Bakan Ersoy, sektörün bu yılı kayıp olarak geçirmemesi için titizlikle çalıştıklarını, ziyaretçilerin sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini kaydetti. "Sağlık Bakanlığınca yürütülen ve tüm kurumlarımızın desteği ile korona virüs yayılımında verdiğimiz başarılı mücadele tüm ülkeler tarafından kabul ve takdir görmektedir" ifadelerini kullanan Bakan Ersoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki sağlık altyapısının son durumunu, yoğun bakım yatak kapasitemizden ventilatör sayımıza, uçak ve helikopter ambulans sayılarımızdan tatil bölgelerimizdeki hastanelere kadar her şeyi görüşmelerimizde şeffaf bir şekilde aktarıyoruz. Ülkelere gönderdiğimiz niyet mektuplarında da bahsettiğimiz sertifikasyon sistemimiz ile sağlık altyapımıza ilişkin veriler güven kazanmamızı sağlıyor. Turizmde aldığımız önlemleri anlattığımız ve davetlerimizi ülkelere ilettiğimiz mektupların ardından 70 ülkenin temsilcileriyle telefon görüşmelerini de sürdürüyorum. Ülkelerin elçilerini Bakanlığımızda misafir ediyor, kendileriyle mevcut durumumuzu ve hazırlıklarımızı paylaşıyorum. Ayrıca Türkiye'nin bu ülkelerdeki büyükelçileriyle de sürekli temas halindeyim. Biz oluşan bu güveni Türkiye'nin 2020 yılı turizminde yansıtmak için çalışıyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha önce de Yunanistan, Almanya, Romanya ve Bulgaristan ile mevkidaşları düzeyinde telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak, Türkiye'de durumun kontrollü bir şekilde normalleştiğini, Haziran ayı itibarıyla da karşılıklı mutabakat sağlanarak hava trafiğini başlatabileceklerini bildirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA