Turistin cep telefonunu çalan zanlı yakaladı

Diyarbakır'da turistin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan zanlı, kıyafetini değiştirmesine rağmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sur ilçesi Hazreti Süleyman Caddesi'nde, Sakarya'dan kente gezmek için gelen bir kişinin cep telefonu kapkaç yöntemiyle çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin kaçış güzergahını ve eşgalini MOBESE'den tespit eden ekipler, elbisesini değiştirmesine rağmen hırsızı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, cep telefon sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA