14.08.2019 14:31

Turistik plajlar çadır kente dönüştü

Yar bulamayan tatilciler sahillere çadır kurdu, çadırı olmayanlar araçlarda yatıp kalkıyor

Tatillerini son dakikaya bırakan yerl turistlerin araç ve çadırlarda 5 yıldızlı tatili

ANTALYA - Kurban Bayramı sebebiyle yaşanan yoğunluk halka açık turistik sahilleri çadır kentlere döndü.Otellerde ve pansiyonlarda yer bulamayan, bulsalarda yüksek fiyat sebebiyle konaklayamayan yerli tatilciler, Alanya'nın İncekum plajında adeta çadır kent oluşturdu.Çadırları olmayanlar ise araçlarda yatıp kalkıyor.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi bayram sebebiyle tatil bölgelerine yaşanan akın, plalarda ilginç görüntüler de oluşturuyor. Bir tarafında yerli yabancı yüzlerce turistin tatilini geçirdiği plajlarda yer bulamayan, bulsa da fiyatı yüksek bulunan yerli turistler çoluk çocuk çadırlarda ya da araçların içinde tatilini geçiriyor.

Alanya'nın Avsallar Mahallesinde bulunan İncekum Plajı, 4 günlük bayram süresince adeta çadır kente dönüştü. Şanslı olanlar plaja çadır kurup günlerini burada geçirirken, çadırı olmayanlar da denize sıfır sahil kenarına park ettikleri araçlarda tatil yaptılar.

Özellikle Alanya'ya yakın illerden gelen tatilciler, yer bulamamamaktan, bulsalar ad fiyatların normalin çok üzerinde olmasından şikayet ettiler. Son dakika tatil kararları sebebiyle erken rezervasyon yapamayan tatilciler, pansiyonlara günlük 250 TL istenildiğini, bu parayı verecek güçleri olmadığı çinde araçlarda ve çadırlarda konakladıklarını söylediler.

Günlük ihtiyaclarını da yine plaj işlemesinin imkanlarını kullanarak gideren tatilciler arasında yaklaşık bir haftadır çadır ve araçta kalanların bulunması dikkat çekti.

Kaynak: İHA