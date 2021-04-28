Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tam kapanma öncesi araçları ile Muğla'nın turistik ilçelerine akın eden tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu.

Tam kapanma öncesi araçları ile Muğla'nın turistik ilçelerine akın eden tatilciler kilometrelerce araç kuyruğu oluşmasına neden oldu. Emniyet güçleri ise uygulama noktalarında denetimlerini arttırdı.

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek tam kapanma öncesi tatilciler yollara düştü. 17 günlük süreyi tatil beldelerindeki evlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Özellikle turistik ilçeler Fethiye, Marmaris, Datça ve Köyceğiz'e geçiş güzergahlarında yoğunluk oluştu.

EKİPLER DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Yaşanan yoğunluk sebebi ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş ekipleri uygulamalarına devam ediyor. Polis ekipleri 24 saat görev yapmaya başlarken, ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında da denetimlerini sürdürüyor.

(Eren Ayhan - Bekir Tosun/İHA)

Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Turistik ilçelerin geçiş güzergahında kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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