Turistik İlçelerin Belediye Başkanlarından: Gelmeyin
Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum'un CHP'li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu.
07.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:48
Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum'un CHP'li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu.
Kaynak: DailyMotion.com