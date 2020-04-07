Turistik İlçelerin Belediye Başkanlarından: Gelmeyin Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum'un CHP'li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu.

Hükümet, Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla şehirler arası ulaşımı kısıtlayıcı tedbirler alırken, Kuşadası, Didim, Marmaris, Çeşme, Fethiye ve Bodrum'un CHP'li belediye başkanları da ortak bir video yayınlayarak vatandaşlara "gelmeyin" çağrısında bulundu. Kaynak: DailyMotion.com