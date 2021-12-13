Turistik Doğu Ekspresi seferlerine yeniden başlıyor

ANKARA (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca, koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine ara verilen Turistik Doğu Ekspresi'nin çarşamba günü yeniden sefere başlayacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Turistik Doğu Ekspresi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. tarafından turizme katkı amacıyla hayata geçirildiği, ilk seferin 29 Mayıs 2019'da yapıldığı anımsatıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerine geçen yıl mart ayında ara verilen Ankara-Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresi'nin, çarşamba günü yeniden başlayacağı kaydedildi. Trenin çarşamba günü saat 15.55'te hareket edeceği ve Bakan Adil Karaismailoğlu tarafından uğurlanacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Açıklamada ayrıca, Turistik Doğu Ekspresi'nin gerçekleştirdiği 368 seferde toplam 37 bin 917 yolcunun taşındığı belirtildi.