Turistik Doğu Ekspresi'nin Kars yolculuğu sürüyor (2)

DİVRİĞİ, SİVAS (DHA) - TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLİÇ'TE

Turistik Doğu Ekspresi, Sivas'ın Divriği ilçesinin ardından Erzincan'ın İliç ilçesindeki istasyona ulaştı. Folklor ekibinin karşıladığı yolcular, servis araçlarıyla Kemaliye ilçesine giderek buradaki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Sonra doğal kaynak suyunun çıktığı yer olan Kadı Gölü ile yöre halkı tarafından 130 yılda tamamlanan Kemaliyeliler Taş Yolu'nda yürüyüş yapan yolcular, davul- zurna eşliğinde İliç istasyonuna uğurlandı. Yolcuların binmesiyle tren, Fırat Nehri'nin güzellikleri arasında yola çıktı.