Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı - Haberler
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Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen törenle harekete geçen Doğu Ekspresi treniyle Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar seyahat etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Tren Garı'nda düzenlenen törenle harekete geçen Doğu Ekspresi treniyle Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar seyahat etti. Vagonda gazetecilerle sohbet eden Karaismailoğlu, tren hakkında ve yapımı süren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı projeler ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Ardından vatandaşların bulunduğu kompartımanları ziyaret edip fotoğraf çektiren Karaismailoğlu, Elmadağ İstasyonu'nda trenden inip yolcuları uğurladı.

Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı

Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı

Turistik Doğu Ekspresi, 21 ay sonra seferlerine başladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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