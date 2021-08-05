Turistik deniz araçlarının Adalar'da iskelelere yanaşması yasaklandı
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Turistik deniz araçlarının Adalar'da iskelelere yanaşması yasaklandı

Turistik deniz araçlarının Adalar'da iskelelere yanaşması yasaklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adalar Kaymakamlığı, Adalar'a yönelik günübirlik turistik gezi yapan deniz araçlarının Adalar'daki iskelelere yanaşmasına ve bağlanmasına 7-8 Ağustos günleri ile 14-15 Ağustos günleri arasında ve 30 Ağustos Pazartesi günü izin verilmeyeceğini açıkladı.

Adalar Kaymakamlığı, Adalar'a yönelik günübirlik turistik gezi yapan deniz araçlarının Adalar'daki iskelelere yanaşmasına ve bağlanmasına 7-8 Ağustos günleri ile 14-15 Ağustos günleri arasında ve 30 Ağustos Pazartesi günü izin verilmeyeceğini açıkladı.

Adalar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Adalar ilçesi Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü, mevsimsel sıcaklıklardaki artışlar ve buna bağlı olarak oluşabilecek orman yangını riskini azaltmak amacıyla İstanbul Valiliğinin aldığı 30.07.2021 tarih ve 2021 sayılı "Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin Yasaklanması Hakkındaki" kararına ilave olarak kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada alınan ilave kararlarla ilgili şunlar kaydedildi:

"Düzenli tarifeli seferler dışında, Adalara yönelik günübirlik turistik gezi yapan deniz araçlarının Adalardaki iskelelere yanaşmasına ve bağlanmasına 7-8 Ağustos 2021 günleri ile 14-15 Ağustos 2021 (Cumartesi/Pazar) günleri ve 30 Ağustos 2021 Pazartesi günü izin verilmemesine, iskele amirliklerince ve zabıta marifetiyle denetlenmesine,

Adalar ilçesinde tabiat parkları ve mesire yerlerinin orman içerisinde ve bitişiğinde olması nedeniyle, mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanmasına, uyarı ve ikaz levhalarının konulmasına,

Adalar içerisinde elektrikli araçlarla yapılan toplu ulaşım seferlerinin, ormanlık alanlarda kontrollü, durmaksızın, inme ve binmeye izin verilmeksizin yapılmasına,

Plaj ve mesire yerlerine ulaşımın sadece deniz ulaşım araçları ile yapılmasına,

Plaj ve mesire yerlerinden ormana çıkış yollarının ve çevresinin ilgili işletmeler ve orman teşkilatınca ilave tedbirler alınarak kontrol altında tutularak denetlenmesine,

İskelelerde, orman yangınlarına sebebiyet verecek maddelere yönelik olarak güvenlik güçlerince ve zabıta birimlerince düzenli denetim yapılmasına,

Ormana giriş yollarında ve orman içerisinde Emniyet, Zabıta (İBB ve Adalar), Orman İşletme Teşkilatı, İtfaiye personeli ve gönüllü vatandaşlar ile düzenli kontrol ve denetleme faaliyetlerinin yürütülmesine,

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisi tarafından deniz araçlarıyla Adalar çevresinde denetim faaliyeti yürütülmesine,

Adalara lojistik ve yük taşıyan deniz araçlarının, yanıcı, parlayıcı ve risk oluşturan maddeler yönünden Zabıta ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları marifetiyle denetlenmesine,

Yapılacak denetimlerde tespit edilen aykırılıklar karşısında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca adli-idari işlem yapılmasına;

Bu karar hükümleri 4 Ağustos 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanır."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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