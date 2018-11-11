Taksisine Binen Kadın Turisti Taciz Edip Fazla Para Alan Taksici Yakalandı

Şişli'de önceden bindiği takside kendisinden fazla para aldığı iddiasıyla bir sonraki yolculuğunda cep telefonuyla kayıt alan Tayland uyruklu turist kadını taciz eden ve dolandırmaya çalışan taksici, sivil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetine önceden el konulduğu öğrenilen ve 3 bin 508 lira para kesilen taksicinin kullandığı araç, çalışma belgesi belediye tarafından iptal edildiği için trafikten süresiz olarak men edildi.

HEM TACİZ ETTİ HEM DE DOLANDIRMAYA KALKTI

İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu kadın turist Niorn S., bir süre önce bindiği 34 TEH 13 plakalı takside fazla ücret ödedi. Olayın ardından geçtiğimiz çarşamba günü turist kadın, aynı taksiye denk geldi. Kadın bu kez olanı biteni cep telefonuyla kayda aldı. Yolculuk süresi boyunca kadınla sohbet eden taksici, kadının 2 kez elini tutarak taciz etti.

Turist daha sonra araçtan ineceği esnada ise taksici hem fazla para istedi hem de kadının uzattığı 100 lirayı sol cebe koyarak 20 lira uzatıp 20 lira daha istedi. Kadının taksicinin kendisini dolandırmaya çalıştığını anlaması üzerine 100 lirayı geri alıp 30 lira vererek ayrıldığı iddia edildi.

EHLİYETİNE ÖNCEDEN EL KONULMUŞ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, taksinin plakasından araç sahibini belirledi. Sahibine ulaşan polis, taksicinin Birol T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından taksici ve taksiyle yakalanarak şubeye götürüldü.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şubede işlemleri yapılan Birol T.'nin ehliyetine 100 ceza puanını doldurduğu için el konulduğu öğrenildi. Bunun üzerine olay nedeniyle çalışma belgesi iptal edilen taksi, belediyeden belge alınıncaya kadar süresiz olarak trafikten men edildi. Ayrıca sürücüye "Çalışma ruhsatının bulunmaması", "sürücü belgesi alınmışken araç kullanmak" ve "taksimetre kullanmamak" suçundan 3 bin 508 lira idari para cezası kesildi.

"YANLIŞ ANLAŞILMA"

İşlemleri tamamlanan Birol T. adli işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi. Şubede çıkışta gazetecilerin "Pişman mısınız" sorusuna Birol T., "Ağabey herhangi bir şey yapmadım, taciz de etmedim, sıkıntı da yok. Yanlış anlaşılmadan ibaret" dedi.