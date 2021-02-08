Son dakika haberleri! TURİSTİ ARACINDA DARP EDİP, TELEFONUNU ALARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
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Son dakika haberleri! TURİSTİ ARACINDA DARP EDİP, TELEFONUNU ALARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

08.02.2021 15:38 | Son Güncelleme: 08.02.2021 15:44
Son dakika haberleri! TURİSTİ ARACINDA DARP EDİP, TELEFONUNU ALARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre Cemil ÖZDEMİR/ KAĞITHANE'de bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra aracıyla hareket eden Moğol turist, arkasından gelen motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı.

Cemil ÖZDEMİR/ KAĞITHANE'de bir mağazadan alışveriş yaptıktan sonra aracıyla hareket eden Moğol turist, arkasından gelen motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Turisti darp eden kişiler, cep telefonunu da alarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Ocak Sokak'ta geçen cuma günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moğolistan uyruklu bir kişi, alışveriş  yapmak için aracıyla sokak üzerindeki bir mağazaya geldi.  Alışverişini yaptıktan sonra aracına binerek hareket eden turistin, arkasından motosikletli iki kişi geldi. Motosikletten inen kişiler, aracını hareket ettirmek üzere olan  turiste bir anda yumruklarla saldırdı, aracın içindeki cep telefonunu da alarak geldikleri motosikletle kaçtılar.  O anlar güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. 

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri! TURİSTİ ARACINDA DARP EDİP, TELEFONUNU ALARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberleri! TURİSTİ ARACINDA DARP EDİP, TELEFONUNU ALARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberleri! TURİSTİ ARACINDA DARP EDİP, TELEFONUNU ALARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA
Son dakika haberleri! TURİSTİ ARACINDA DARP EDİP, TELEFONUNU ALARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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