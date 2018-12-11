Taciz ve Dolandırıcılıktan 36 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Yargılanan Taksici, Tahliye Edildi

İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol T., bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.

DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ

Duruşmada, müşteki Nıonn Sonthu'nun "Cinsel saldırı" suçlamasından ara celseye gelerek şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme sanık ve müşteki arasında uzlaşma sağlanması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.

Taksici

NE OLMUŞTU?

Birol T., hakkında Cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlamasıyla 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Bürosu savcısı taksici Birol T. hakkındaki iddianamesini tamamladı. Hazırlanan iddianamede, taksi sürücüsü Birol T'nin suçlamaları reddettiği belirtilirken, olay anına ilişkin görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 TL alarak 20 TL verdiğinin görüldüğü vurgulandı.

"60 TL İSTEDİ 30 TL'YE ANLAŞTI"

İddianamede, müşteki Nıoon S'nin Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindiği bu sırada taksi sürücüsü Birol T.'nin önce 60 TL'ye gidebileceğini söylediği ancak turistin daha önce aynı mesafeye 30 TL'ye gittiğini söylemesi üzerine bu ücreti kabul ederek anlaştığı kaydedildi.

Nıoon S

"ÖN KOLTUĞA BİNMESİ İÇİN ZORLADI "

Turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ama taksi sürücüsünün ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu aktarılan iddianamede, sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği ardından da müştekinin sağ elini zorla tutarak okşadığı ifade edildi.

"INSTAGRAM HESABINI İSTEDİ"

İddianamede, taksi sürücüsünün turistten Instagram hesabını istemesi üzerine müştekinin taksiden inmek istediği ve ardından taksi ücreti için 100 TL verdiğinin görüldüğü de aktarıldı.

"PARA DEĞİL FOTOKOPİ" DEMİŞ

Turist kadınla 30 TL'ye anlaşmasına rağmen taksicinin aldığı 100 TL ücretin üstü olarak 20 TL verdiği anlatılan iddianamede bunun da cep telefonu kameralarına yansıdığı ifade edildi.

Taksici Birol T.'nin, turist kadını yıldırmak için "50 TL verdin. Senin verdiğin para sahte, fotokopi" şeklinde sözler söylediği de iddianamede vurgulandı.