Taciz ve Dolandırıcılıktan 36 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Yargılanan Taksici, Tahliye Edildi
İstanbul'da turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla hakkında 36 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan taksici, bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.
İstanbul Şişli'de Tayland uyruklu turist kadına tacizde bulunduğu ve fazla ücret alarak dolandırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan taksici Birol T., bugün çıkarıldığı mahkemece tahliye edildi.
DOSYA UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ
Duruşmada, müşteki Nıonn Sonthu'nun "Cinsel saldırı" suçlamasından ara celseye gelerek şikayetinden vazgeçtiği de ortaya çıktı. Bunun üzerine mahkeme sanık ve müşteki arasında uzlaşma sağlanması için dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Birol T., hakkında Cinsel saldırı ve nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçlamasıyla 11 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddeti Önleme Bürosu savcısı taksici Birol T. hakkındaki iddianamesini tamamladı. Hazırlanan iddianamede, taksi sürücüsü Birol T'nin suçlamaları reddettiği belirtilirken, olay anına ilişkin görüntülerde şahsın, kadın turiste elle cinsel saldırıda bulunduğu ve 100 TL alarak 20 TL verdiğinin görüldüğü vurgulandı.
"60 TL İSTEDİ 30 TL'YE ANLAŞTI"
İddianamede, müşteki Nıoon S'nin Beşiktaş'a gitmek için taksiye bindiği bu sırada taksi sürücüsü Birol T.'nin önce 60 TL'ye gidebileceğini söylediği ancak turistin daha önce aynı mesafeye 30 TL'ye gittiğini söylemesi üzerine bu ücreti kabul ederek anlaştığı kaydedildi.
"ÖN KOLTUĞA BİNMESİ İÇİN ZORLADI "
Turist kadının arka koltuğa oturmak istediği ama taksi sürücüsünün ısrarı üzerine ön koltuğa oturduğu aktarılan iddianamede, sürücünün taksimetreyi açmadığı, yola çıktıklarında müştekiyle arkadaş olmak istediğini söylediği ardından da müştekinin sağ elini zorla tutarak okşadığı ifade edildi.
"INSTAGRAM HESABINI İSTEDİ"
İddianamede, taksi sürücüsünün turistten Instagram hesabını istemesi üzerine müştekinin taksiden inmek istediği ve ardından taksi ücreti için 100 TL verdiğinin görüldüğü de aktarıldı.
"PARA DEĞİL FOTOKOPİ" DEMİŞ
Turist kadınla 30 TL'ye anlaşmasına rağmen taksicinin aldığı 100 TL ücretin üstü olarak 20 TL verdiği anlatılan iddianamede bunun da cep telefonu kameralarına yansıdığı ifade edildi.
Taksici Birol T.'nin, turist kadını yıldırmak için "50 TL verdin. Senin verdiğin para sahte, fotokopi" şeklinde sözler söylediği de iddianamede vurgulandı.
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Hakimlerler savcılar diyorum artık adaletin mülkünü temelden çıkarsa diyorum suçlulara hak ettikleri cezaları verse birde mahkemede hakimlerle savcılaın arkasında Adelet mülkün temelidir diye yazıyor onlarca mağdur insanların adaleti mülkün temelinde mi yatıyor yeter artık sizlerin verdiği mal mal kararlar yüzünden insanlar daha beter yobazlaşiyorCevap Yaz Yayından Kaldır
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Herkes İnternetten Cumhurbaşkanlığına şikayette bulunsun tekrar yargılansın. . . Böyle sapıkların halkın içinde işi olamaz. .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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asılması lazım kaçak taksi diye bir şey var bu ülkede parayı kolay kazanmıyor bu millet. elindeki 3 kuruş parayı da böyle soytarılar yüzünden de kaybetmeyi kimse istemez. madem aranızdaki çürük adamlara sesinizi çıkartamıyorsunuz o zaman hepiniz aynısınız. Cezasına rağmen UberCevap Yaz Yayından Kaldır
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böyle sahtekârları salmak suça ortak olmaktır bunlar dolandırıcı gaspçı hırsız uğursuz takımıdır Allah bile bunları lanetlemiştirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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huylu huyunda vazgecermi buna ceze verecekdinizki diger takcilere kupe olsun diyeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır