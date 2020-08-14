Turiste özel Covid-19 sigortası TÜRKİYE'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle turizmde hareketlilik artarken, bir havayolu şirketi ile sigorta şirketi koronavirüs teminatlı 'Covid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası' paketini sunmaya başladı.

TÜRKİYE'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle turizmde hareketlilik artarken, bir havayolu şirketi ile sigorta şirketi koronavirüs teminatlı 'Covid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası' paketini sunmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası otoritelerle yakın iş birliği içinde yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alan SunExpress, Türkiye'ye seyahat etmek ve burada tatil yapmak isteyenlere kendilerini güvende hissedecekleri bir seyahat deneyimi yaşatmak için Güneş Sigorta ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda koronavirüs teminatlı güvence seçenekleri, turistlerin hizmetine sunuldu. SunExpress ile yurt dışından Türkiye'ye seyahat edecek turistler, uçuş rezervasyonlarını yaparken kendilerine sunulan sigorta alternatiflerinden dilediğini seçerek koronavirüse karşı sağlık sigortası teminatına sahip olabilecek. Bu ürün ile Türkiye'ye seyahat eden kişilerin Covid-19 hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları, Güneş Sigorta güvencesi altında olacak. Turistler, Türkiye'de konaklayacakları süre boyunca ilave tedavi masrafı olmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Gerek Avrupalı tatilcileri Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarına, gerekse Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine ulaştıran SunExpress, Türkiye'deki 14 şehirden Avrupa'daki 29 kente direkt ve tarifeli seferler sunuyor.FİRMADAN COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular, son 48 içinde alınmış negatif Covid-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. Covid-19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmiyor. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan havayolu şirketi, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.

Kaynak: DHA