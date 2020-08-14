Turiste özel Covid-19 sigortası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Turiste özel Covid-19 sigortası

TÜRKİYE'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle turizmde hareketlilik artarken, bir havayolu şirketi ile sigorta şirketi koronavirüs teminatlı 'Covid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası' paketini sunmaya başladı.

Turiste özel Covid-19 sigortası
14.08.2020 10:58 | Son Güncelleme: 14.08.2020 11:41

TÜRKİYE'de 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle turizmde hareketlilik artarken, bir havayolu şirketi ile sigorta şirketi koronavirüs teminatlı 'Covid-19 Turist Koruma ve Destek Sigortası' paketini sunmaya başladı.

Ulusal ve uluslararası otoritelerle yakın iş birliği içinde yolcularının ve uçuş ekiplerinin sağlıklı ve emniyetli seyahati için gerekli tüm tedbirleri alan SunExpress, Türkiye'ye seyahat etmek ve burada tatil yapmak isteyenlere kendilerini güvende hissedecekleri bir seyahat deneyimi yaşatmak için Güneş Sigorta ile iş birliğine gitti. Bu kapsamda koronavirüs teminatlı güvence seçenekleri, turistlerin hizmetine sunuldu. SunExpress ile yurt dışından Türkiye'ye seyahat edecek turistler, uçuş rezervasyonlarını yaparken kendilerine sunulan sigorta alternatiflerinden dilediğini seçerek koronavirüse karşı sağlık sigortası teminatına sahip olabilecek. Bu ürün ile Türkiye'ye seyahat eden kişilerin Covid-19 hastalığı kesin tanısı nedeni ile hastanede tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı süre boyunca tedavi masrafları, Güneş Sigorta güvencesi altında olacak. Turistler, Türkiye'de konaklayacakları süre boyunca ilave tedavi masrafı olmaksızın sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Gerek Avrupalı tatilcileri Türkiye'nin gözde tatil destinasyonlarına, gerekse Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını memleketlerine ve sevdiklerine ulaştıran SunExpress, Türkiye'deki 14 şehirden Avrupa'daki 29 kente direkt ve tarifeli seferler sunuyor.FİRMADAN COVİD-19 ÖNLEMLERİ

Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden yolcular, son 48 içinde alınmış negatif Covid-19 testini uçuşlarından hemen önce ibraz etmek zorundalar. Covid-19 testi yaptırmamış yolcular kurallar gereği uçuşa kabul edilmiyor. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de bu doğrultuda güncelledi. İki saatten kısa süren uçuşlarda uçak içi servislerini kaldıran SunExpress, daha uzun uçuşlarda ise teması azaltacak şekilde servislerini düzenledi. Kurallar gereği dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyeceğini açıklayan havayolu şirketi, ayrıca tüm uçuşlarında yolcularına dezenfektan mendil dağıtıyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak Güncel
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Ekonomi
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Dünya
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu Dünya
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı Güncel
Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'i engellemek isteyen Yunan gemisi hasar aldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Almalı mı satmalı mı beklemeli mi? Uzman isim altının yol haritasını yorumladı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Son Dakika: İstanbul Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şahıs gözaltına alındı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
Leğendeki suda boğulma tehlikesi geçiren 4 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, 2021 sonbaharında çifte düğün yapacak ve 4 milyon euro harcayacaklar
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
2 yıl süren takip sona erdi! İş adamları ve ünlüleri dolandıran çete çökertildi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Emre Mor'u Trabzonspor'a önerdi
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler 'Bazı maçları TRT yayınlasın' önerisinde bulundu
Yayıncı kuruluş 1.7 milyarlık tekliften vazgeçti, kulüpler "Bazı maçları TRT yayınlasın" önerisinde bulundu
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Bina sakini apartmanın girişine 'Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah' yazısı astı
Bina sakini apartmanın girişine "Kapıyı açık bırakanın evine hırsız girer inşallah" yazısı astı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Murat Boz, Melis İşiten'le aşk yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Lazio ile anlaştığı iddia edilen Vedat Muriqi, yeni kulübünden 2 milyon euro alacak
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Minibüse çarpan motosikletli kurye, karşı şeritten gelen otomobilin camına düştü
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Talihsiz kadın, mazgal kapağındaki kırık nedeniyle bacağından oluyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hümeyra Yeşim Salkım Kenan Doğulu Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Can Bartu Okan Buruk Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Daha Fazla Gündem Manşetler İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Turiste özel Covid-19 sigortası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 12:19:53. #1.15#
title