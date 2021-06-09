Turist rehberlerinin 'kredi ödemeleri ertelensin' talebi
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Turist rehberlerinin 'kredi ödemeleri ertelensin' talebi

Turist rehberlerinin 'kredi ödemeleri ertelensin' talebi
Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Haberler | Güncel

TURİST Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde turist rehberlerinin neredeyse 20 aydır işsiz olduğunu söyledi.

TURİST Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde turist rehberlerinin neredeyse 20 aydır işsiz olduğunu söyledi. Tural, "2020 yılının nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanımızın da açıkladığı turist rehberlerine yönelik bir kredi hizmeti oldu. Umudumuz bu geri ödemelerin en azından belli bir süre daha belki de bu yaz sezonu sonuna kadar ertelenmesi" dedi.

TUREB Başkanı Tural, koronavirüs nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan bir kriz sürecinden geçildiğini bildirdi. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini ve turist rehberlerin de etkilenen meslek grup arasında yer aldığını belirten Tural, "Her ne kadar virüs Türkiye'ye 2020 Mart'ında gelmişte olsa aslında turist rehberlerinin işsizlik süreci, 2019 yılının kasım ayında sezonun bitmesiyle başladı. Bu nedenle Türkiye'deki turist rehberleri neredeyse 20 aydır işsizlikle karşı karşıyalar. Turist rehberleri çok yetişkin bir meslek dalıdır, çok yetişkin insanlardır. Her biri üniversite mezunu, en az 1 yabancı dil bilen ve Türkiye'nin yüzü olan insanlardır. Bizim en büyük korkumuz bu yetişmiş insanların sektörden ve meslekten uzaklaşmaları. Diğer taraftan bu süreç içinde birçoğunun gerçekten farklı işlere, farklı mesleklere yöneldiğini, mesleğe bağlı kalmaya çalışanların ise çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşadığını görüyoruz" dedi.

'HİBE İMKANLARINDAN FAYDALANABİLMEK İSTİYORUZ'Tural, Türkiye'de 12 bin kayıtlı turist rehberi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda devletten yardım bekleyen 8 bin 500 rehberimiz var. Bu dönemde aslında 2020 yılının nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanımızın da açıkladığı turist rehberlerine yönelik kredi hizmeti oldu. Ancak aradan çok uzun geçen ve işsiz geçen bir zaman dilimi oldu. O krediden faydalanan meslektaşlarımızın geri ödemeleri geldi. Umudumuz bu geri ödemelerin en azından belli bir süre daha belki de bu yaz sezonu sonuna kadar ertelenmesi. Tabi son süreç içinde esnafımızın faydalandığı çeşitli hibe olanaklarından biz de faydalanabilmek istiyoruz."


Turist rehberlerinin 'kredi ödemeleri ertelensin' talebi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu

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