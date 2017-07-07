Turist Rehberleri Kapadokya İçin Kolları Sıvadı

Kapadokya bölgesinde faaliyet yürüten profesyonel turist rehberleri, kurdukları anonim şirketle bölgenin tanıtımına ve ekonomisine katkı yapmayı amaçlıyor.
Skandallar hastanesi için valilikten 'yuh' dedirten karar
Terör örgütü PKK'dan kaymakama suikast girişimi
Kaymakama düzenlenen suikast girişimine hükümetten ilk tepki
İstanbul il sınırına giriş yaptı: Gandi'nin rekorunu kırmak güzel
Ali Sunal'ın zor anları! Yarışmacının teklifiyle dağıldı
Kediciğin üstsüz tatil pozu sosyal medyada infial yarattı
Meğer yıllarca bu fotoğrafla herkesi kandırmışlar!
Çocuklar Duymasın'ın basmalı Emine'si bikinisiyle plajı yaktı
Akıllı telefonlar bizleri aptallaştırıyor mu?
Çengelköy'de bir genç daha akıntıya kapıldı! Kurtarılma anı kamerada
G20'ye en sıradışı tepki: Binlerce eylemci zombi oldu!
İşte tatilimizi daha güzel hale çevirecek olan 5 teknolojik alet
"Cehenneme hoş geldiniz" protestosu için binlerce kişi Hamburg'da!
4 Temmuz Bağımsızlık Günü'nde, Los Angeles semalarına adını yazdırdı
AP'nin 'Türkiye' kararına Ankara'dan çok sert tepki