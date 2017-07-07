Turist Rehberleri Kapadokya İçin Kolları Sıvadı

Kapadokya bölgesinde faaliyet yürüten profesyonel turist rehberleri, kurdukları anonim şirketle bölgenin tanıtımına ve ekonomisine katkı yapmayı amaçlıyor.

Turist Rehberleri Kapadokya İçin Kolları Sıvadı

Kapadokya bölgesinde faaliyet yürüten profesyonel turist rehberleri, kurdukları anonim şirketle bölgenin tanıtımına ve ekonomisine katkı yapmayı amaçlıyor.

Kaynak: Dunya.com