Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada
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Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kameradaOSMANİYE'de, turist kadının otomobilden inerken düşürdüğü cüzdan, bir motosikletli tarafından alındı.

24.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 19:46
Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada

OSMANİYE'de, turist kadının otomobilden inerken düşürdüğü cüzdan, bir motosikletli tarafından alındı. Zanlı, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine uyruklu A.İ.S.'nin düşürdüğü cüzdanı bulmak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüpheli E.T.'nin motosikletle yoldan geçerken cüzdanı alıp uzaklaştığını saptadı. Yapılan araştırmada şüpheli E.T., ekipler tarafından yakalanırken, cüzdan içindeki 400 ABD doları, 750 TL para, 40 Irak Dinarı, ülkeye ait 3 nüfus cüzdanı ve çeşitli banka kartları sahibine teslim edildi. Olayla ilgili şüpheli E.T., Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Turist kadının düşürdüğü cüzdanı alan motosikletli kamerada
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