Turist çifte dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi

FRANSIZ turistleri dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevkedildi.

Karaköy'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicini, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü. Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi. Turistlerin şikayeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı.