Turist çifte dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi - Haberler
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Turist çifte dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi

Turist çifte dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FRANSIZ turistleri dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevkedildi.

FRANSIZ turistleri dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevkedildi.

Karaköy'den aldığı Fransız turistleri Taksim'e getiren taksici, iddiaya göre turistlerden fazla para istedi. Turistlerin karşı çıkması üzerine çıkan tartışmanın ardından aracı kilitleyen taksicini, kadın turisti kaçırdığı öne sürüldü.  Kadın turisti darp eden taksici, bir süre sonra kadını yaka paça taksiden atarak sürükledi.  Turistlerin şikayeti üzerine Mesut D. (32) gözaltına alındı.

"Yağma (Gasp)" ve "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından hakkında işlem yapılan taksici Mesut D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.


Turist çifte dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi

Turist çifte dehşeti yaşatan taksici adliyeye sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karaköy, Taksim, Güncel, Haber

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