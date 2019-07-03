Turist çift yürüyüş yaparken binlerce arının saldırısına uğradı

Turist çift yürüyüş yaparken binlerce arının saldırısına uğradı

Fransa'nın güneyindeki Brignon kentinde yürüyüş yapan turist çift, arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı. Turistlerden birinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi

Turist çift yürüyüş yaparken binlerce arının saldırısına uğradı

Fransa'nın güneyindeki Brignon kentinde yürüyüş yapan turist çift, arı sürüsünün saldırısına maruz kaldı.

Binlerce arının saldırdığı 70 yaşındaki adam ile 52 yaşındaki kadının kurtarma ekipleri tarafından hastaneye nakledildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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