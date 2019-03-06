Turisleri Eğlence Merkezine Bırakan Tur Otobüsü Otoparka Alev Aldı

NEVŞEHİR'in Kavak kasabasında Romanyalı turistleri Türk gecesini izlemek üzere eğlence mekanına götürdükten sonra park eden tur otobüsü alev alev yandı.

Olay, gece geç saatlerde Nevşehir merkeze bağlı Kavak kasabasında bulunan bir restoranın otoparkında meydana geldi. Romanya'dan gelen 33 turisti Kapadokyayı gezdiren tur otobüsü şoförü Ş.B., ardından turistleri bir eğlence mekanında düzenlenen Türk gecesi etkinliğine götürdü. Türk gecesinde turistler halk oyunları gösterilerini izlerkenken, restoranın oto parkında bulunan tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sırasında otobüs, kısa sürede alev topuna dönüştü. Otobüs şoförünün ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. İfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 1 saatte otobüs yangını söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın çıktığı sırada otobüste kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Romanyalı turistler ise, eğlence sonrası restoran önüne gelen başka bir otobüsle kaldıkları otele götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

- Nevşehir

Kaynak: DHA