TÜRİB ELÜS Piyasası'nda işlem süresi 1 saat uzatılacak
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TÜRİB ELÜS Piyasası'nda işlem süresi 1 saat uzatılacak

18.01.2021 12:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:28
TÜRİB ELÜS Piyasası'nda işlem süresi 1 saat uzatılacak

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda işlem süresi 1 Şubat'tan itibaren 1 saat uzatılacak.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) Piyasası'nda işlem süresi 1 Şubat'tan itibaren 1 saat uzatılacak.

TÜRİB'den yapılan açıklamada, Borsanın, etkin tarım piyasası oluşturulması hedefi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği belirtilerek, bu çerçevede üretici ve yatırımcılardan gelen taleplerin özenle değerlendirildiği, ihtiyaçları karşılayacak geliştirmeler ve çözümler üretildiği ifade edildi.

Açıklamada, etkileşimli yönetim anlayışına uygun olarak tarım piyasası paydaşlarından gelen yoğun talepler dikkate alınarak, TÜRİB ELÜS Piyasası'ndaki sürekli müzayede işlemlerinin gerçekleştirildiği seans süresinin 1 saat uzatılarak 10.00-13.00 olarak yeniden belirlendiği bildirildi.

Yeni seans saatlerinin 1 Şubat'ta itibaren uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, TÜRİB İşlem Platformu'ndaki işlemler ve süre uzatımının gerekçesine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Tarım piyasası paydaşlarının bir araya geldiği TÜRİB İşlem Platformu'nda; arpa, Antep fıstığı, ayçiçeği tohumu, buğday, çavdar, çeltik, fasulye, fındık, kuru kayısı, mercimek, mısır, nohut, pamuk, soya fasulyesi, yulaf, zeytin üzerine ELÜS'ler işlem görüyor. Özellikle hasat dönemlerinde artan işlemler dolayısıyla gündeme gelen daha uzun işlem saati ihtiyacı çerçevesinde söz konusu uygulamaya geçiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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