Turhan: "Yollarımızdaki düzeni de dünya seviyesi standartlarına çıkarttık"
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Turhan: "Yollarımızdaki düzeni de dünya seviyesi standartlarına çıkarttık"

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

04.02.2020 11:08 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:11
Turhan:

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Turhan: "Yollarımızdaki düzeni de dünya seviyesi standartlarına çıkarttık"
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