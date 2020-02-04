Turhan: "Özel sektörün dinamizmini de hayata geçirdik "
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Turhan: "Özel sektörün dinamizmini de hayata geçirdik "

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

04.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:45
Turhan:

2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Turhan: "Özel sektörün dinamizmini de hayata geçirdik "
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