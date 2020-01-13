13.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:11

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (17)

Turhan: "Milli menfaatler söz konusu olunca herkes esas duruşa geçecek, yerini, yetkisini, sorumluluğunu bilecek, çalışacak, millete hizmet edecek."

Kaynak: AA

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