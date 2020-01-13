13.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:01

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (17)

Turhan: "Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirledik."

Kaynak: AA

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