Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli...
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3)
Bakan Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır."