Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli...
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Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli...

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

13.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:06
Turhan:

(AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (3)

Bakan Turhan: "Kanal Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli sağlanması, insanların, değerlerin korunmasıdır."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Turhan: "Kanal İstanbul Projesi'nde amacımız, ülkemizde deniz trafiğinin güvenli ve emniyetli...
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